Pieniądze Kredyty z WIBOR-em przed TSUE. Zapadł ważny wyrok dla kredytobiorców Oprac. Paulina Karpińska |

Glapiński: nie zanosi się prędko na zmiany stóp procentowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowiadał na pytania Sądu Okręgowego w Krakowie. Sprowadzały się one do tego, czy niewskazywanie przez bank udzielający kredytu, do jakiego poziomu może wzrosnąć oprocentowanie, jest zgodne z unijną dyrektywą o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich.

"Brak górnej granicy wzrostu wskaźnika referencyjnego nie może sam w sobie, powodować, że warunek umowy przewidujący zmienną stopę oprocentowania opartą na tym wskaźniku ma nieuczciwy charakter" - napisał TSUE w komunikacie.

Zaznaczył jednak, że to do sądu krajowego należy ocena "tego charakteru w świetle wszystkich okoliczności sprawy, w szczególności z uwzględnieniem tego, czy przedstawiona konsumentowi przykładowa RRSO odpowiadała wymogom prawa Unii".

Dowiedz się więcej: POLSTR zamiast WIBOR-u. Rewolucja w kredytach już się rozpoczęła

TSUE wskazuje, co sąd powinien zbadać w umowie z WIBOR-em

W ogłoszonym wyroku unijny trybunał przypomniał, że postanowienia umów kredytu przewidujące zmienne oprocentowanie oparte na wskaźniku WIBOR i marży banku mogą podlegać kontroli pod kątem nieuczciwego charakteru, nawet jeśli sposób ustalania oprocentowania został ramowo uregulowany w prawie krajowym.

"Jeżeli takie postanowienie dotyczy głównego przedmiotu umowy, sąd krajowy powinien sprawdzić, czy zostało ono sformułowane w sposób jasny i zrozumiały (wymóg przejrzystości) oraz czy bank należycie poinformował konsumenta o warunkach kredytu, w szczególności o jego kosztach" - dodał.

Unijny trybunał przypomniał, że w celu ustalenia nieuczciwego charakteru warunku umownego sąd krajowy powinien zbadać, czy warunek ten spełnia wymogi dobrej wiary i czy powoduje znaczącą nierównowagę praw i obowiązków stron umowy ze szkodą dla konsumenta.

"W kontekście kryterium dobrej wiary należy w szczególności uwzględnić, czy konsument został należycie poinformowany o wszystkich elementach dotyczących oprocentowania kredytu i był w stanie ocenić istotne konsekwencje finansowe zaciąganego zobowiązania" - czytamy.

TSUE: bank musi informować o ryzyku wzrostu oprocentowania

TSUE zaznaczył, że istotne znaczenie dla oceny nieuczciwego charakteru warunku umownego ma przestrzeganie przez bank obowiązków informacyjnych, nałożonych przez dyrektywę 2014/17.

"W przypadku kredytu o zmiennym oprocentowaniu, które nie podlega stałej górnej granicy, bank powinien poinformować konsumenta o ryzyku znacznego wzrostu oprocentowania. W tym celu powinien przedstawić mu dodatkową, przykładową rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO), obliczoną na podstawie najwyższej stopy oprocentowania z okresu co najmniej 20 lat lub z najdłuższego okresu, za jaki dostępne są dane, oraz ostrzec o możliwości zmiany całkowitego kosztu kredytu" - wskazał Trybunał.

Zaznaczył, że w rozpatrywanej sprawie, w związku z powiązaniem ustawowej wysokości odsetek maksymalnych ze stopą referencyjną NBP, oprocentowanie kredytu nie podlegało stałej górnej granicy.

Jeśli chodzi o powstanie znaczącej nierównowagi praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta, TSUE zauważył, że prawo Unii nie wymaga ustanowienia górnej granicy wzrostu zmiennego oprocentowania kredytu.

Pilawska: klauzule zmiennego oprocentowania mogą być kontrolowane przez sądy

Mecenas Karolina Pilawska. komentując wyrok, stwierdziła, że Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że klauzule o zmiennym oprocentowaniu podlegają kontroli i wskazał polskim sądom, co muszą zbadać. - Nawet jeśli sposób ustalania oprocentowania został ramowo uregulowany w prawie krajowym. Ustawa o kredycie hipotecznym nie jest więc dla banków tarczą - stwierdziła.

- Po drugie, skoro postanowienie dotyczy głównego przedmiotu umowy, sąd musi zbadać jego przejrzystość, w tym to, czy bank należycie poinformował konsumenta o warunkach kredytu i jego kosztach - zaznaczyła, dodając, że "jeżeli wymóg przejrzystości nie został spełniony, sąd ocenia, czy postanowienie jest nieuczciwe.

Jej zdaniem Trybunał wskazał też, czego należy wymagać od banku przy kredycie o zmiennym oprocentowaniu bez stałej górnej granicy. "Bank powinien poinformować konsumenta o ryzyku znacznego wzrostu oprocentowania, przedstawić dodatkową, przykładową RRSO obliczoną na podstawie najwyższej stopy oprocentowania z okresu co najmniej 20 lat albo z najdłuższego okresu, za jaki dostępne są dane, i ostrzec, że całkowity koszt kredytu może się zmienić" - wskazała mecenas.

Jak dodała, Trybunał zaznaczył, że prawo UE nie wymaga ustanowienia górnej granicy wzrostu zmiennego oprocentowania, a w tej sprawie oprocentowanie zmieniało się zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść konsumenta. Sam brak sufitu nie przesądza więc o nieuczciwości klauzuli.

- Banki liczyły, że skoro model wskaźnik plus marża przewiduje ustawa, klauzule o zmiennym oprocentowaniu w ogóle nie podlegają kontroli. Trybunał tę tezę odrzucił - oceniła.

Wyrok TSUE nie kończy sporów o kredyty złotowe

- Jako pełnomocnik kredytobiorców uważam, że najważniejsza część wyroku dotyczy przykładowej RRSO. Przy braku stałego limitu bank powinien pokazać koszt kredytu przy najwyższej stopie z co najmniej 20 lat. Tymczasem w sprawie krakowskiej, jak w wielu innych, bank zilustrował ryzyko przy oprocentowaniu równym ówczesnym odsetkom maksymalnym, czyli 10 proc. Przedstawił ruchomy pułap tak, jakby był sztywnym sufitem, a Trybunał wprost polecił zbadać, czy nie wywołało to u konsumenta błędnego przekonania, że oprocentowanie nie przekroczy 10 proc. - oceniła Pilawska.

Podkreśliła, że po odpowiedziach TSUE sprawa wraca do Sądu Okręgowego w Krakowie, który oceni umowę kredytobiorcy, stosując wykładnię Trybunału. Wyrok będzie też punktem odniesienia dla innych sądów rozpoznających spory o kredyty złotowe. - Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy umowy zawartej w 2019 roku, pod rządami ustawy o kredycie hipotecznym, a więc kredytów udzielanych od 22 lipca 2017 roku - zastrzegła.

- Wyrok z 26 listopada nie zamyka sporu o kredyty złotowe. Przesądza jedynie, że o tym, czy umowa bez sufitu była uczciwa, nie zdecyduje sama ustawa, lecz sąd, który spojrzy na to, co bank powiedział klientowi przed podpisaniem umowy - podsumowała mecenas.

Związek Banków Polskich: wyrok potwierdza prawidłowość mechanizmu zmiennego oprocentowania

Zdaniem Związku Banków Polskich, to kolejne istotne rozstrzygnięcie potwierdzające prawidłowość mechanizmu zmiennego oprocentowania kredytów hipotecznych.

"Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził stabilność umów kredytowych opartych na WIBOR-ze" - ocenił ZBP

Bankowcy podkreślili, że "Trybunał uznał, że brak umownego limitu wzrostu wskaźnika referencyjnego nie prowadzi do znaczącej nierównowagi praw i obowiązków stron". Zaznaczyli jednak, że "istotne pozostaje prawidłowe poinformowanie konsumenta o ryzyku zmiennego oprocentowania".

Wskaźniki referencyjne są wykorzystywane w instrumentach finansowych, np. w kredytach mieszkaniowych. W Polsce szeroko stosowany jest wskaźnik WIBOR, choć jest on obecnie zastępowany przez wskaźnik POLSTR.