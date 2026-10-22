Pieniądze Sejm za podwyższeniem opłaty cukrowej. Wcześniej wetował to prezydent Oprac. Paulina Karpińska |

Polacy ograniczają spożycie cukru (materiał z grudnia 2025 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym, która podnosi stawki opłaty cukrowej naliczanej od napojów. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Za ustawą podwyższającą opłatę cukrową głosowało 233 posłów, przeciw było 76, wstrzymało się zaś 128. Wcześniej posłowie zagłosowali przeciwko wnioskowi Konfederacji o odrzucenie ustawy.

Sejm zmienił ustawę o zdrowiu publicznym. Ustawa rozszerza katalog napojów objętych opłatą cukrową i podwyższa jej wysokość. Dodatkowe środki zostaną przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia i przeznaczone na działania edukacyjne i profilaktyczne oraz na finansowanie leczenia… pic.twitter.com/QokCSp71uq — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) October 22, 2026 Rozwiń

Podwyżka opłaty cukrowej

Głównym celem zmian jest podniesienie stawek opłaty cukrowej. Stawka opłaty stałej za zawartość cukrów do 5 gramów w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej wzrośnie z 50 do 70 groszy za litr napoju. Natomiast stawka opłaty zmiennej za każdy gram cukrów powyżej 5 gramów w 100 ml napoju wzrośnie dwukrotnie: z 5 do 10 groszy.

Ponadto maksymalna wysokość opłaty za litr napoju wzrośnie z 1,20 zł do 1,80 zł. Największa, dziesięciokrotna podwyżka stawki dotknie opłaty za zawartość kofeiny lub tauryny. Wzrośnie ona z 10 groszy do 1 zł za litr napoju.

Nowelizacja obejmuje opłatą wysoko słodzone syropy owocowe zawierające śladowe ilości soku, które są sprzedawane jako suplementy diety, z wyjątkiem produktów w opakowaniach do 200 ml (np. syropów wspierających odporność lub przeciwkaszlowych). Dodatkowo opłatą zostaną objęte napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku oraz do 5 gram cukru, jeśli mają dodatek substancji słodzących, kofeiny lub tauryny.

Opłata ma objąć też wszystkie koncentraty zarówno w postaci płynnej, półpłynnej, jak i stałej. Dla koncentratów zostanie wprowadzona jedna stawka - 3 zł za litr albo kilogram.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Ponowny projekt po wecie prezydenta

W połowie grudnia 2025 r. prezydent Karol Nawrocki zawetował podobne przepisy, argumentując wówczas, że - zgodnie z jego wyborczymi obietnicami - nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki. - Zamiast uszczelniać system podatkowy, rząd sięga do kieszeni obywateli. Podatek w wysokości nawet 3,60 zł od dwulitrowego napoju czy soku to realny cios w domowe budżety - tłumaczył prezydent.

>>> Prezydenckie "nie" dla podwyżki opłaty cukrowej

Zawetowane przepisy miały podwyższyć opłatę cukrową, aby zniechęcić do kupowania słodkich i energetycznych napojów, a tym samym ograniczyć m.in. otyłość i cukrzycę. Stawki opłaty miały zostać podniesione m.in. z 0,50 zł do 0,70 zł za litr napoju z cukrem do 5 g w litrze lub słodzikiem i z 0,10 zł do 1,00 zł za dodatek kofeiny lub tauryny.

Zawetowana ustawa zawierała także zapisy o podniesieniu podatku z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową z 10 proc. do 15 proc.