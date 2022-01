Premier Morawiecki przeprasza za niższe pensje. "To nie powinno mieć miejsca"

Premier Mateusz Morawiecki przeprasza za niższe wypłaty, które otrzymali po wejściu w życie Polskiego Ładu niektórzy nauczyciele i funkcjonariusze służb mundurowych. - Doskonale rozumiem, że teraz, kiedy walczymy z inflacją, kiedy martwimy się o to, co przyniesie jutro, taki błąd był powodem ogromnego niepokoju i stresu w wielu domach i za to wszystko przepraszam - powiedział w swoim podcaście szef rządu.

Od początku 2022 roku weszły w życie zmiany w podatkach, zapowiadane przez PiS w ramach Polskiego Ładu. Chodzi o 140-stronicową ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w niektórych innych ustawach. Po wejściu w życie zmian podatkowych z Polskiego Ładu m.in. kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tysięcy złotych, a próg podatkowy do 120 tysięcy złotych. Jednocześnie zniknęło odliczenie składki zdrowotnej od podatku.

Podatki. Polski Ład a pensje - Mateusz Morawiecki komentuje

Temat zmian podatkowych z Polskiego Ładu poruszył w opublikowanym w piątek podcaście premier Mateusz Morawiecki. - W ostatnim czasie pojawiło się kilka niejasności, które chcę tutaj rozwiać i od razu powiem, że te niejasności są na chwilę, a reforma systemu podatkowego, którą właśnie wprowadzamy w życie, przysłuży się Polakom na pokolenia - powiedział szef rządu.

Jak podkreślił, "nasz przestarzały i niesprawiedliwy system podatkowy wymagał korekty od lat".

Premier mówił jednak również przy tym o "pewnych zgrzytach, jakie pojawiły się przy starcie Polskiego Ładu". - My w przeciwieństwie do poprzedników nie tylko dotrzymujemy obietnic, ale umiemy przyznać się do błędów. Często jest tak, że jak chce się zrobić naprawdę dobrze, to najłatwiej o drobną pomyłkę i taka pomyłka miała miejsce przy wypłacie pensji dla niektórych nauczycieli, zresztą przy udziale, niestety, niektórych samorządowców, albo też przy wypłacie dla funkcjonariuszy służb mundurowych - stwierdził Morawiecki.

W styczniu część pracowników otrzymała już pensje, w których uwzględnione zostały reformy Polskiego Ładu. Okazało się, że jest cała masa przypadków, gdy w porównaniu z grudniowymi pensje styczniowe były zdecydowanie, nawet o kilkaset złotych, niższe. Na Kontakt 24 w ostatnich dniach otrzymywaliśmy informacje od naszych czytelników i telewidzów o niższych wynagrodzeniach, często jako dowód dostarczane są paski wynagrodzeń z grudnia 2021 i stycznia 2022.

- System pobrał zaliczkę na podatek według starego schematu, a przecież powinien od razu uwzględniać te pieniądze w nowej, wyższej wypłacie. Doskonale rozumiem, że teraz, kiedy walczymy z inflacją, kiedy martwimy się o to, co przyniesie jutro, taki błąd był powodem ogromnego niepokoju i stresu w wielu domach i za to wszystko przepraszam. To nie powinno mieć miejsca i robimy wszystko, żeby nie miało już miejsca w przyszłości. Zareagowaliśmy jednak natychmiast, bo błędy są po to, by je naprawiać, tak po prostu działamy - podkreślił premier.

