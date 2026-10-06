Pieniądze PKB Polski w górę. GUS skorygował dane Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Minister finansów tłumaczy zmianę w progach podatkowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2025 r. wzrósł realnie o 3,8 proc. w porównaniu z 2024 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 16.04.2026 r. o 0,2 pkt. proc" - podał GUS.

Według skorygowanego szacunku produkt krajowy brutto (#PKB) w 2025 r. wzrósł realnie o 3,8% w porównaniu z 2024 r. To o 0,2 p. proc. więcej, niż wskazywał szacunek opublikowany w kwietniu 2026 r.



🔗https://t.co/oX4nx6eW9Z#GUS #PKB pic.twitter.com/bWkvtj3XsR — GUS (@GUS_STAT) October 6, 2026 Rozwiń

Nowe dane o PKB Polski

Dane dotyczące PKB i jego składowych za 2025 r. zostały zrewidowane w porównaniu z informacjami opublikowanymi 16 kwietnia 2026 r. Aktualizacja wynika z uwzględnienia pełniejszych danych rocznych, m.in. o:

finansach przedsiębiorstw,

handlu zagranicznym,

rachunkach sektora instytucji rządowych i samorządowych.

"Efektem opracowania zweryfikowanego szacunku produktu krajowego brutto dla roku 2025 są zmiany w poziomach absolutnych oraz dynamikach realnych PKB, jak również jego elementach składowych" - przekazał urząd.

Zmianę w szacunku PKB skomentował na platformie X minister finansów i gospodarki. "Co ważne, za rewizją stoją mocniejszy wzrost inwestycji i konsumpcji" - napisał Andrzej Domański.

Jeszcze więcej wzrostu!



🇵🇱 GUS zrewidował w górę dane za 2025 r. - polska gospodarka urosła o 3,8%, a nie 3,6%.



Co ważne, za rewizją stoją mocniejszy wzrost inwestycji i konsumpcji. — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) October 6, 2026 Rozwiń