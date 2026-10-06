PKB Polski w górę. GUS skorygował dane
"Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2025 r. wzrósł realnie o 3,8 proc. w porównaniu z 2024 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 16.04.2026 r. o 0,2 pkt. proc" - podał GUS.
Nowe dane o PKB Polski
Dane dotyczące PKB i jego składowych za 2025 r. zostały zrewidowane w porównaniu z informacjami opublikowanymi 16 kwietnia 2026 r. Aktualizacja wynika z uwzględnienia pełniejszych danych rocznych, m.in. o:
- finansach przedsiębiorstw,
- handlu zagranicznym,
- rachunkach sektora instytucji rządowych i samorządowych.
"Efektem opracowania zweryfikowanego szacunku produktu krajowego brutto dla roku 2025 są zmiany w poziomach absolutnych oraz dynamikach realnych PKB, jak również jego elementach składowych" - przekazał urząd.
Zmianę w szacunku PKB skomentował na platformie X minister finansów i gospodarki. "Co ważne, za rewizją stoją mocniejszy wzrost inwestycji i konsumpcji" - napisał Andrzej Domański.