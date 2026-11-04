Pieniądze Pięć dni wolnego bez urlopu. Efekt decyzji Tuska Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Szłapka o przyjętym przez rząd nowym projekcie reformy PIP Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: BABAROGA/Shutterstock

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W 2026 roku drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia, przypadnie w sobotę. Zgodnie z przepisami święto występujące w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. W praktyce oznacza to, że pracownicy, dla których sobota jest dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, powinni otrzymać wolne w innym terminie.

5 dni wolnego bez urlopu a decyzja Tuska

W służbie cywilnej dodatkowym dniem wolnym będzie poniedziałek 28 grudnia. To efekt decyzji premiera Donalda Tuska, który wyznaczył ten dzień w zarządzeniu nr 2 prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 r.

Dzięki temu świąteczna przerwa potrwa pięć dni - od czwartku 24 grudnia, czyli ustawowo wolnej od pracy Wigilii, do poniedziałku 28 grudnia włącznie.

Z takiego układu skorzystają członkowie korpusu służby cywilnej, w tym pracownicy ministerstw, urzędów administracji rządowej oraz jednostek administracji skarbowej.

Dodatkowe wolne za 26 grudnia

Wyznaczenie 28 grudnia jako dnia wolnego dotyczy służby cywilnej. W firmach prywatnych termin odbioru wolnego za święto przypadające w sobotę ustala pracodawca, z uwzględnieniem obowiązującego okresu rozliczeniowego.

Może to być poniedziałek 28 grudnia, co pozwoli pracownikom skorzystać z pięciodniowej przerwy, ale również inny dzień - na przykład środa 23 grudnia.

Pracodawca nie musi uzgadniać terminu indywidualnie z każdym zatrudnionym. Powinien jednak odpowiednio wcześniej poinformować załogę o swojej decyzji.

Zwolnienie lekarskie a dzień wolny

Jeżeli w wyznaczonym przez pracodawcę dniu wolnym pracownik będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, nie nabędzie prawa do odebrania wolnego w innym terminie. Choroba nie powoduje bowiem przesunięcia ustalonego wcześniej dnia wolnego ani obowiązku wyznaczenia kolejnego.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy dodatkowy dzień wolny przypada w czasie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego. Nie powinien on zostać odliczony z puli urlopowej pracownika. Jest to bowiem dzień wolny wynikający z rozkładu czasu pracy, a nie dzień urlopu.