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Pellet najdroższy. Taka jest cena

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pellet
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Pellet stał się najdroższą w eksploatacji popularną metodą ogrzewania domów, a jego średnie ceny sięgają 2750 złotych za paletę. Na większe koszty wpływa nie tylko rosnący popyt, ale również ograniczona podaż surowca i zmieniające się nawyki konsumentów.

Pellet to granulat, który powstaje poprzez prasowanie pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych, takich jak trociny, zrębki czy wióry. W Polsce ma działać już ponad 450 tys. kotłów na to biopaliwo.

Ile kosztuje pellet w październiku

  • W sierpniu średnia cena pelletu sięgała 2162,44 zł/t - wynika z obliczeń portalu cenapelletu.pl.
  • We wrześniu było to już 2184,66 zł/t, czyli o 22 złote więcej.
  • Obecnie ceny wysokiej jakości pelletu A1 kształtują się w granicach 1800-2750 zł.

Według danych portalu cenapelletu.pl najniższą cenę za tonę pelletu A1 znajdziemy w województwie lubelskim, gdzie wynosi ona nawet 1800 zł brutto. Najwyżej w zestawieniu portalu znalazł się dostawca z województwa łódzkiego z ceną 2614 zł/t. Przeglądając oferty znaleźliśmy jednak w sprzedaży również polski pellet wysokiej jakości za 2750 złotych za paletę 1050 kg.

Z danych PelletRadar wynika, że 13 października mediana sprzedawanego pelletu A1 to 2333 zł/t. Z kolei portal muratordom.pl napisał, że średnia cena za tonę pelletu wyniosła w tym miesiącu 2375,36 zł.

Jednak agropellet kupimy już za 1400 złotych za tonę. To właśnie za szerszym wykorzystaniem tego rodzaju biopaliwa opowiada się resort energii.

Spośród popularnych metod ogrzewania domów najdroższy w eksploatacji okazał się kocioł pelletowy - wynika z raportu Polskiego Alarmu Smogowego opublikowanego pod koniec września. Poza najdroższym i mało popularnym ogrzewaniem olejowym (14 880 zł rocznie) wykorzystywanie pelletu to obecnie najbardziej kosztowna metoda ogrzewania domu. Pellet kupiony na początku września oznacza roczny koszt 12 852 zł, podczas gdy kolejne na liście ogrzewanie gazowe jest dużo tańsze - 8676 zł.

Dlaczego ceny pelletu rosną

Według analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że główną przyczyną podwyżek jest zwiększony popyt związany z rosnącą popularnością pieców na pellet, za którym nie nadąża podaż surowca.

"W 2025 r. w programie 'Czyste Powietrze' ok. 77 proc. wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dotyczyło kotłów na pellet i drewno. Z tego rodzaju kotłów korzysta obecnie w Polsce ok. 450 tys. gospodarstw domowych i ta liczba zwiększyła się o ponad 90 tys. w porównaniu z 2023 r. Za rosnącymi potrzebami konsumentów nie nadąża produkcja pelletu" - przekazał UOKiK.

Eksperci podkreślają jednak, że na ceny pelletu w Polsce wpływa wiele czynników. Oprócz rosnącego popytu istotne są również zmieniające się nawyki konsumentów. - Polacy, nauczeni doświadczeniami poprzednich zim i panik cenowych na węglu czy pellecie już w trakcie sezonu grzewczego, w większym stopniu zaopatrują się w surowiec latem, co jest generalnie pożądanym zjawiskiem. Jednak ta pozytywna praktyka w połączeniu z wyżej wymienionymi czynnikami wzmacnia presję cenową w tym momencie - powiedział w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Daniel Czyżewski z Fundacji Polska z Natury.

Problem dotyczy jednak również podaży. Kluczowa okazuje się decyzja Lasów Państowych, które zmniejszyły sprzedaż drewna. "Na ceny wpływają również ograniczona dostępność biomasy, wzrost cen surowca do produkcji peletu, w tym trocin, oraz pozostałych kosztów produkcji. Istotne znaczenie dla sytuacji na rynku peletu ma zapewnienie odpowiedniej podaży surowca drzewnego przez Lasy Państwowe" - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Energii na pytania tvn24.pl.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
EnergetykaTransformacja energetycznaPelletCena pelletuOgrzewanie
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