Pieniądze Nowa fala oszustw na opłaty parkingowe Oprac. Wiktor Knowski |

Radosław Sikorski o cyberbezpieczeństwie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W ramach nowej kampanii phishingowej przestępcy przesyłają wiadomości SMS, w których podszywają się pod firę APCOA Parking. Informują w nich o rzekomych zaległych opłatach za parkowanie i konieczności ich uregulowania.

- Oszuści grożą też przekazaniem sprawy firmie windykacyjnej w przypadku braku uregulowania zadłużenia. Ostateczny termin spłaty jest w dodatku bardzo krótki - tłumaczy Magdalena Dziegieć, specjalistka ds. cyberbezpieczeństwa. Dodaje, że to typowa taktyka przestępców, którzy wykorzystują presję czasu.

Jak działają przestępcy?

Wiadomość ma zawierać link do strony, która podszywa się pod witrynę firmy APCOA. Na niej widnieje prośba o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu i telefonu oraz danych karty płatniczej.

Eksperci ostrzegają, że wprowadzenie wymaganych informacji na fałszywej stronie jest równoznaczne z przekazaniem ich bezpośrednio oszustom. Może to doprowadzić do nieautoryzowanych transakcji i utraty środków z konta bankowego.

Jak chronić się przed oszustwem?

CyberRescue - startup skupiający się na ratowaniu ludzi, którzy padli ofiarą cyberprzestępców, radzi, jak reagować na tego typu wiadomości:

Nigdy nie należy klikać linków z podejrzanych wiadomości SMS.

Nie można podawać żadnych danych na nieznanych stronach.

W razie wątpliwości, zawsze trzeba sprawdzać informacje bezpośrednio u operatora usługi, np. na oficjalnej stronie.

Odradzamy też odpowiadanie na takie wiadomości i oddzwanianie do nadawcy.

Co zrobić, jeśli przekażemy oszustom dane?

Jeśli natomiast podamy już dane na fałszywej stronie, eksperci radzą "zachować zimną krew i działać szybko":

Najszybciej jak to możliwe trzeba skontaktować się z bankiem. Konieczne będzie też wyzerowanie na karcie limitów na transakcje online oraz trwałe jej zastrzeżenie.

Warto sprawdzić historię operacji na koncie, żeby upewnić się, czy oszuści nie zdążyli już dokonać transakcji.

Trzeba też pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności wobec kolejnych wiadomości i połączeń od nieznanych nadawców - mogą pojawić się kolejne próby wyłudzania danych.

W ubiegłym tygodniu Główny Inspektorat Transportu Drogowego ostrzegał przed podobną falą oszustw. Przestępcy, podszywając się pod GITG, wysyłali wiadomości, w których wzywali do opłacenia mandatów na niską kwotę.