Rachunki za prąd już wkrótce będą niższe

Minister energii Miłosz Motyka zwrócił uwagę, że dzięki tej decyzji rachunki za prąd dla odbiorców będą niższe. Opłata ta dotychczas obowiązywała gospodarstwa domowe, jak i firmy.
"Bardziej przewidywalne koszty energii"
"Chcemy, aby energia była łatwiej dostępna, a jej koszty bardziej przewidywalne. Dlatego zdecydowaliśmy o likwidacji opłaty przejściowej – składnika, który nie jest już konieczny dla bezpieczeństwa energetycznego i funkcjonowania systemu. Dzięki temu rachunki za prąd będą niższe" - wskazał cytowany w piątkowym komunikacie resortu minister Miłosz Motyka.
Dodano, że decyzja ws. opłaty przejściowej wpisuje się w szerszą strategię ministerstwa, która ma na celu "obniżenie kosztów energii oraz wprowadzenie oszczędności zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw".
Opłata przejściowa wygasa ze spłatą zobowiązań
Opłata przejściowa, jako składowa opłaty dystrybucyjnej, jest uiszczana w rachunkach za prąd od kwietnia 2009 r. z tytułu przedterminowego rozwiązania Kontraktów Długoterminowych (KDT). Opłata miała wygasnąć wraz ze spłatą zobowiązań wobec wytwórców energii wynikających z wcześniejszego rozwiązania KDT.
Autorka/Autor: skib/ams
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock