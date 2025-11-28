Logo TVN24
Pieniądze

Rachunki za prąd już wkrótce będą niższe

Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Minister energii Miłosz Motyka o ofertach stałych cen prądu
Źródło: TVN24
Obowiązek uiszczania opłaty przejściowej wygaśnie w 2026 roku - przekazało Ministerstwo Energii. W praktyce oznacza to, że opłata przestanie obowiązywać od 1 stycznia.

Minister energii Miłosz Motyka zwrócił uwagę, że dzięki tej decyzji rachunki za prąd dla odbiorców będą niższe. Opłata ta dotychczas obowiązywała gospodarstwa domowe, jak i firmy.

Awaria prądu w obrębie dwóch dzielnic (zdjęcie ilustracyjne)
Niższe ceny, ale trzeba złożyć oświadczenie. Nowy projekt
Dla firm
shutterstock_2117581991
Projekt prezydenta, ministerstwo zabiera głos. "Skutek ujemny dla budżetu państwa"
Z kraju
shutterstock_2515380993
Nowa odsłona programu Mój Prąd już wkrótce
Z kraju

"Bardziej przewidywalne koszty energii"

"Chcemy, aby energia była łatwiej dostępna, a jej koszty bardziej przewidywalne. Dlatego zdecydowaliśmy o likwidacji opłaty przejściowej – składnika, który nie jest już konieczny dla bezpieczeństwa energetycznego i funkcjonowania systemu. Dzięki temu rachunki za prąd będą niższe" - wskazał cytowany w piątkowym komunikacie resortu minister Miłosz Motyka.

Dodano, że decyzja ws. opłaty przejściowej wpisuje się w szerszą strategię ministerstwa, która ma na celu "obniżenie kosztów energii oraz wprowadzenie oszczędności zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw".

Opłata przejściowa wygasa ze spłatą zobowiązań

Opłata przejściowa, jako składowa opłaty dystrybucyjnej, jest uiszczana w rachunkach za prąd od kwietnia 2009 r. z tytułu przedterminowego rozwiązania Kontraktów Długoterminowych (KDT). Opłata miała wygasnąć wraz ze spłatą zobowiązań wobec wytwórców energii wynikających z wcześniejszego rozwiązania KDT.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ministerstwo energiiEnergia elektryczna
