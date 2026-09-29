Pieniądze Awaria w mBanku usunięta. Usługi znów działają Jan Sowa |

Jak zabezpieczyć się przed hakerami? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wzrost liczby zgłoszeń dotyczących mBanku widać było w serwisie Downdetector. W chwili sprawdzania 39 procent zgłoszeń dotyczyło bankowości internetowej, 37 procent bankowości mobilnej, a 13 procent logowania online.

mBank Polska poinformował w komunikacie o przywróceniu pełnej funkcjonalności usług mobilnych.

"Problemy techniczne zostały usunięte. Możesz już bez przeszkód korzystać z serwisu transakcyjnego, aplikacji mobilnej i pozostałych usług mBanku" - poinformował bank w komunikacie.

"Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość" - dodał.

Problemy z aplikacją mBanku

Użytkownicy opisywali między innymi problemy z zalogowaniem się do serwisu transakcyjnego i aplikacji. Część osób zgłaszała również trudności z korzystaniem z BLIKA.

Problemy występowały również po zalogowaniu do aplikacji. Na zrzucie ekranu aplikacji mBanku pojawiały się komunikaty: "nie możemy wyświetlić tego produktu" oraz "nie możemy wyświetlić widżetów". Aplikacja zaleca, aby spróbować ponownie później.

Na Kontakt24 również otrzymywaliśmy sygnały o awarii w mBanku.

Awaria bankowości mobilnej mBank Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Bank informował klientów, że problemy mogą dotyczyć części jego usług, w tym logowania do serwisu transakcyjnego i aplikacji mobilnej oraz realizacji wybranych transakcji, na przykład przelewów.

Oświadczenie mBanku

"Obecnie mogą występować problemy z korzystaniem z niektórych usług m.in. logowania do serwisu transakcyjnego i aplikacji mobilnej, a także realizacji wybranych transakcji, np. przelewów" - poinformował mBank.

Jak dodano, część klientów może nie widzieć niektórych informacji na swoich rachunkach. "Zdarzają się przypadki, gdy klienci mogą nie widzieć historii operacji, salda rachunku lub informacji o niektórych produktach i zobowiązaniach" - napisano w komunikacie.

Bank zapewnił jednocześnie, że pieniądze klientów są bezpieczne. "Sytuacja wynika wyłącznie z powodu technicznych utrudnień" - podano w komunikacie.