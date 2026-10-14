Uwaga na internetowy "bank". Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostrzeżenie
Urząd KNF jednocześnie skierował do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Przytoczony przez Komisję przepis dotyczy wykorzystywania wyrazów "bank" lub "kasa" przez podmioty niebędące bankiem.
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Lista ostrzeżeń KNF
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku, do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Pełna lista ostrzeżeń publicznych dostępna jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.