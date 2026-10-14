Pieniądze Uwaga na internetowy "bank". Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostrzeżenie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Szef KNF o inwestowaniu w kryptowaluty Źródło zdj. gł.: MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Urząd KNF jednocześnie skierował do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Przytoczony przez Komisję przepis dotyczy wykorzystywania wyrazów "bank" lub "kasa" przez podmioty niebędące bankiem.

🚩 Nowy podmiot na liście ostrzeżeń publicznych KNF:

▶️ Wolbórz Bank Polska (https://t.co/MZ2dNGfepr)

🔸Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim.

📌 Pełna lista ostrzeżeń publicznych… pic.twitter.com/HkHnAR9jy7 — Urząd KNF (@uknf) October 14, 2026 Rozwiń

>>>Klienci stracili prawie 400 milionów złotych

Lista ostrzeżeń KNF

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku, do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych dostępna jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.