Pieniądze Kalkulator wynagrodzeń. Ile dostaniesz na rękę po zmianach w PIT Wiktor Knowski |

Jacek Karnowski o tym, że podniesienie progu podatkowego jest "prawie tym samym", co podniesienie kwoty wolnej od podatku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na początku listopada Senat przyjął ustawę, która podnosi pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych oraz wprowadza drugi próg do 150 tysięcy złotych i nową stawkę podatkową. Stawka w pierwszym progu pozostałaby na poziomie 12 proc. Ponadto nowela wprowadza nowy próg, obejmujący dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł pozostaną objęte stawką 32 proc.

Ustawa czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Na decyzję ma 21 dni od przyjęcia ustawy przez Senat, czyli do 27 listopada. Jeżeli zostanie ona podpisana, to zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku.

Kalkulator wynagrodzeń - ile netto, ile zabiorą składki

Nowy kalkulator podatkowy pozwala sprawdzić, jaka część wynagrodzenia brutto trafia na konto, a ile pochłaniają podatki i składki. Narzędzie pokazuje też, jak na dochód wpłyną projektowane zmiany w PIT oraz pozwala sprawdzić wysokość pensji w poszczególnych miesiącach.

Dla porównania, przy zarobkach wynoszących 11 800 złotych brutto otrzymujemy na rękę - zarówno teraz, jak i uwzględniając proponowane zmiany: 8 373,99 zł. Jednak jeżeli zarabiamy już 11 900 złotych brutto, dzisiaj otrzymamy na rękę 8 438,42 zł, natomiast po zmianach w PIT: 8 442,09 zł (więcej o 3,67 zł miesięcznie i 44 zł rocznie). Zysk wynika właśnie ze zmniejszenia zaliczki na PIT (w tym przypadku z 905,92 zł do 902,25 zł).

Podniesienie progu podatkowego - na czym polega

Przy zarobkach wynoszących 15 tys. złotych brutto zysk miesięczny wzrośnie do 300 złotych, a roczny do 3 600 złotych.

Wówczas - przy obecnej skali PIT - już we wrześniu przekroczylibyśmy drugi próg podatkowy. Pracodawca co miesiąc pomniejsza zaliczkę o 300 zł kwoty zmniejszającej podatek (gdy złożono PIT-2), także po przekroczeniu progu. Wypłata spada od miesiąca, w którym dochód liczony od początku roku przekroczy próg.

Po zmianach przyjętych przez parlament wyższa stawka zaczynałaby się później (od 130 tys. zł) i do 150 tys. zł wynosiłaby 24 proc., więc spadek byłby późniejszy i mniejszy.

Dlatego przy zarobkach na poziomie 15 tys. złotych brutto, choć do września otrzymujemy 10 555,58 zł na rękę, w październiku będzie to już 9168,58 zł, a w listopadzie 8016,58 zł. Po proponowanych zmianach pierwsza obniżka w tym przykładzie pojawiłaby się dopiero w listopadzie.