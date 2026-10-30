Pieniądze Nowe dane o inflacji w Polsce. "Rozpędu nabrały ceny energii" Paulina Karpińska |

Prezes NBP Adam Glapiński tłumaczy decyzję RPP w październiku w sprawie stóp procentowych Źródło zdj. gł.: Gorgev/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,7 proc. w skali roku i spadku o 0,2 proc w skali roku. Miesiąc wcześniej, we wrześniu, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,1 proc. w ujęciu rocznym i o 0,7 proc. w porównaniu z sierpniem.

Jak podał GUS w komunikacie, żywność i napoje alkoholowe potaniały w październiku o 0,1 proc. rok do roku, nośniki energii podrożały o 6 proc., a paliwa do prywatnych środków transportu podrożały o 21,7 proc.

Komentarze ekspertów

"A jednak wciąż w celu! Inflacja w październiku obniżyła się z 4,1 proc. do 3,5 proc. Rozpędu nabrały ceny energii. Ceny żywności wciąż rosną zaskakująco powoli. Paliwa wiadomo: CPN. Co ciekawe jednak, w tych warunkach inflacja bazowa najprawdopodobniej obniżyła się do 3 proc" - ocenili w serwisie X ekonomiści mBanku.

🇵🇱 A jednak wciąż w celu! Inflacja w październiku obniżyła się z 4,1% do 3,5%. Rozpędu nabrały ceny energii. Ceny żywności wciąż rosną zaskakująco powoli. Paliwa wiadomo: CPN. Co ciekawe jednak, w tych warunkach inflacja bazowa najprawdopodobniej obniżyła się do 3%. — mBank Research (@mbank_research) October 30, 2026 Rozwiń

"CPN obniżył inflację w październiku do 3,5 proc. r/r. Jesteśmy na górnej granicy odchyleń od celu NBP. Odczyt flash sugeruje spadek inflacji bazowej. Dobra wiadomość dla RPP. W listopadzie stopy proc. bez zmian. Czekamy na nową projekcję. Ewentualne podwyżki dopiero w 1kw27" - skomentowali ekonomiści ING Banku Śląskiego.

CPN ⛽️ obniżył inflację w październiku do 3,5%r/r. Jesteśmy na górnej granicy odchyleń od celu NBP. 🎯 Odczyt flash sugeruje spadek inflacji bazowej. Dobra wiadomość dla RPP. W listopadzie stopy % bez zmian ⏸️. Czekamy na nową projekcję. Ewentualne podwyżki dopiero w 1kw27. 📈 pic.twitter.com/MUf9ZGSaXg — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) October 30, 2026 Rozwiń

"Ależ niespodzianka inflacyjna! Według wstępnego odczytu inflacja CPI obniżyła się w październiku znacznie mocniej od oczekiwań - do 3,5 proc. r/r z 4,1 proc. miesiąc wcześniej" - napisali ekonomiści Banku Pekao.

🇵🇱 Ależ niespodzianka inflacyjna! Według wstępnego odczytu inflacja CPI obniżyła się w październiku znacznie mocniej od oczekiwań - do 3,5% r/r z 4,1% miesiąc wcześniej.



Kategorie niebazowe zachowały się zasadniczo zgodnie z oczekiwaniami:



🍎 Żywność nadal drożeje, ale tempo… pic.twitter.com/T5MheXphTF — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) October 30, 2026 Rozwiń

Analityk platformy inwestycyjnej Portu Andrzej Gwiżdż wskazuje, że pomimo spadku CPI presja cenowa w gospodarce nie słabnie.

"Inflacja ponownie spadła mocniej od oczekiwań, ale trudno mówić o trwałej poprawie sytuacji. Za jej wyhamowaniem stoi przede wszystkim powrót programu CPN, a nie wyraźne osłabienie presji cenowej w całej gospodarce. Niższe podatki na paliwa spłaszczają obecny wyskok inflacji, ale nie rozwiązują problemu wysokich światowych cen ropy" - napisał analityk.

"Jednocześnie we wrześniu inflacja PPI, mierząca zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosła do 6,1 proc. rdr. To pokazuje, że presja kosztowa wciąż jest wysoka, a firmy mogą w kolejnych miesiącach przenosić część rosnących kosztów na klientów, co dodatkowo podbije inflację" - dodał.

Gwiżdż zaznacza, że jednocześnie presja płacowa nie narasta, a konsumpcja, choć nadal rośnie, wykazuje pierwsze oznaki osłabienia. "RPP ma więc czas i nie musi spieszyć się z podwyżkami. Podtrzymujemy prognozę utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie do końca 2026 roku" - ocenia analityk.