Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze
Sponsor serwisu:LOGO kolor biale na granatowym

Nowe dane o inflacji w Polsce. "Rozpędu nabrały ceny energii"

|
zakupy inflacja
Prezes NBP Adam Glapiński tłumaczy decyzję RPP w październiku w sprawie stóp procentowych
Źródło zdj. gł.: Gorgev/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku wzrosły o 3,5 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku. W porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,4 procent.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,7 proc. w skali roku i spadku o 0,2 proc w skali roku. Miesiąc wcześniej, we wrześniu, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,1 proc. w ujęciu rocznym i o 0,7 proc. w porównaniu z sierpniem.

Jak podał GUS w komunikacie, żywność i napoje alkoholowe potaniały w październiku o 0,1 proc. rok do roku, nośniki energii podrożały o 6 proc., a paliwa do prywatnych środków transportu podrożały o 21,7 proc.

Komentarze ekspertów

"A jednak wciąż w celu! Inflacja w październiku obniżyła się z 4,1 proc. do 3,5 proc. Rozpędu nabrały ceny energii. Ceny żywności wciąż rosną zaskakująco powoli. Paliwa wiadomo: CPN. Co ciekawe jednak, w tych warunkach inflacja bazowa najprawdopodobniej obniżyła się do 3 proc" - ocenili w serwisie X ekonomiści mBanku.

"CPN obniżył inflację w październiku do 3,5 proc. r/r. Jesteśmy na górnej granicy odchyleń od celu NBP. Odczyt flash sugeruje spadek inflacji bazowej. Dobra wiadomość dla RPP. W listopadzie stopy proc. bez zmian. Czekamy na nową projekcję. Ewentualne podwyżki dopiero w 1kw27" - skomentowali ekonomiści ING Banku Śląskiego.

"Ależ niespodzianka inflacyjna! Według wstępnego odczytu inflacja CPI obniżyła się w październiku znacznie mocniej od oczekiwań - do 3,5 proc. r/r z 4,1 proc. miesiąc wcześniej" - napisali ekonomiści Banku Pekao.

Analityk platformy inwestycyjnej Portu Andrzej Gwiżdż wskazuje, że pomimo spadku CPI presja cenowa w gospodarce nie słabnie. 

"Inflacja ponownie spadła mocniej od oczekiwań, ale trudno mówić o trwałej poprawie sytuacji. Za jej wyhamowaniem stoi przede wszystkim powrót programu CPN, a nie wyraźne osłabienie presji cenowej w całej gospodarce. Niższe podatki na paliwa spłaszczają obecny wyskok inflacji, ale nie rozwiązują problemu wysokich światowych cen ropy" - napisał analityk. 

"Jednocześnie we wrześniu inflacja PPI, mierząca zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosła do 6,1 proc. rdr. To pokazuje, że presja kosztowa wciąż jest wysoka, a firmy mogą w kolejnych miesiącach przenosić część rosnących kosztów na klientów, co dodatkowo podbije inflację" - dodał. 

Gwiżdż zaznacza, że jednocześnie presja płacowa nie narasta, a konsumpcja, choć nadal rośnie, wykazuje pierwsze oznaki osłabienia. "RPP ma więc czas i nie musi spieszyć się z podwyżkami. Podtrzymujemy prognozę utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie do końca 2026 roku" - ocenia analityk. 

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
InflacjaGUSceny
Zobacz także:
Piotr Borys, prezes CPK
Jest nowy prezes spółki CPK
Z kraju
Dyrektor generalny Binance Richard Teng
"Znacznie bardziej złożony przebieg". Szef Binance zabrał głos po ataku
Ze świata
shutterstock_2683518095
Gigantyczny spadek wartości Google. Inwestorzy reagują
Tech
Zakupy
Zakupy przed 1 listopada. Sklepy wydłużają godziny otwarcia
Pieniądze
Mediolan, Włochy
Ważny komunikat MSZ. Radzi "omijanie miejsc zgromadzeń"
Ze świata
Binance
"Największy atak hakerski w historii". Zniknęły miliardy dolarów
Ze świata
Szefowa EBC Christine Lagarde
Lagarde zaskoczyła decyzją. Kto przejmie stery w Europejskim Banku Centralnym?
Ze świata
Władimir Putin
Eksport oleju napędowego. Rosja podjęła decyzję
Ze świata
zima droga lod snieg samochod kierownica kierowca shutterstock_1611518851
Kierowcy często to bagatelizują. Ekspert ostrzega przed zimą
Moto
Ursula von der Leyen
Kanada coraz bliżej Brukseli. Ursula von der Leyen zabrała głos
Ze świata
shutterstock_2688189263
Media: afera szpiegowska wokół największej spółki świata
Ze świata
stacja paliwa samochód shutterstock_2756522007
Zmiany cen na stacjach. Nie wszyscy mają powody do radości
Pieniądze
telefon szpieg hacker
Ten sam numer dostały dwie osoby. "Doszło do błędu"
Z kraju
shutterstock_2743645863
Atak hakerów na resort w USA. Stworzyli interaktywną bazę danych
Ze świata
Mężczyzna wyszukiwał na parkingach auta do kradzieży (zdj. ilustracyjne)
Ułatwienia dla właścicieli samochodów. Zmiana od 2027 roku
Moto
Donald Trump
Rozmowy Trumpa z Grokiem. "Amerykanie mają prawo o tym wiedzieć"
Ze świata
Łupem 14-latki padły buteleczki z alkoholem (zdjęcie ilustracyjne)
Wyższa opłata od "małpek". Resorty szykują dużą zmianę
Pieniądze
Christine Lagarde
Lagarde chce ustąpić ze stanowiska. "Nie sądzę, abym mogła dłużej pozostać neutralna"
Ze świata
Europejski Bank Centralny
Stopy procentowe w strefie euro. Bank centralny zdecydował
Pieniądze
Przemysław Czarnek
Projekt "Tanie Ogrzewanie". PiS chce pilnego posiedzenia Sejmu
Z kraju
mężczyzna frustracja biuro shutterstock_2540891075
Ważna zmiana dla pracowników. Mają być lepiej chronieni przed mobbingiem
Dla pracownika
pap_20241009_0J7
Nowość w Poradniku bezpieczeństwa. Wyjaśnia jak reagować na ataki z powietrza
Z kraju
Comino, Malta
Znacząco droższy wyjazd na popularną wyspę? Jest zapowiedź podwyżek
Turystyka
Apple wydał MacBooka z ekranem dotykowym
Apple zaprezentował pierwszego MacBooka z ekranem dotykowym
Tech
shell shutterstock_1483446734
Gigant naftowy przebił oczekiwania. Niemal dwa razy większy zysk niż przed rokiem
Rynki
Daniel Obajtek
Orlen: do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie Daniela Obajtka
Z kraju
dystrybutor paliwa shutterstock_2084124796
Taniej na stacjach paliw. Nowe stawki na piątek
Pieniądze
Ropa naftowa WTI kosztuje już 27,5 dolarów
Złoże większe niż zakładano. Dobre wieści dla Orlenu
Z kraju
News Michalskiego - Miłosz Motyka
Minister ujawnia, co czeka kierowców na stacjach benzynowych w piątek
Z kraju
elektronika chip procesor AdobeStock_693720429
Popyt dwa razy większy niż podaż. Niedobory na rynku chipów do 2030 roku
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica