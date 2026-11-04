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Tak będą zmieniały się ceny w Polsce. Projekcja banku centralnego

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zakupy inflacja
Prof. Joanna Tyrowicz, członkini RPP o inflacji i stopach procentowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Gorgev/Shutterstock
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Narodowy Bank Polski przedstawił wyższą od dotychczasowych prognozę poziomu inflacji w kolejnych latach. Do tego, w opublikowanych w środę projekcjach, bank centralny ujawnił niższe przewidywane tempo wzrostu PKB Polski. Projekcje opublikowano wraz z uzasadnieniem do decyzji Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu wysokości stóp procentowych.

W środę RPP zdecydowało o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi obecnie 3,75 proc. w skali rocznej.

"W III kw. 2026 r. roczne dynamiki PKB w strefie euro i Stanach Zjednoczonych kształtowały się w pobliżu wieloletnich średnich, podczas gdy w związku z wysokimi cenami surowców energetycznych inflacja na świecie pozostaje podwyższona, a perspektywy aktywności i inflacji na świecie są obarczone niepewnością, związaną w szczególności z konfliktem na Bliskim Wschodzie" - czytamy w uzasadnieniu decyzji RPP.

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Stopy procentowe. Uzasadnienie decyzji RPP

Rada wskazała kluczowe dane, które zaważyły na utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie:

  • w III kw. 2026 r. roczna dynamika PKB obniżyła się,
  • dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw była zbliżona do odnotowanej w I poł. br.,
  • zatrudnienie w tym sektorze nadal obniżało się w ujęciu rocznym,
  • we wrześniu br. sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa wzrosły w ujęciu rocznym,
  • produkcja budowalno-montażowa obniżyła się,
  • inflacja CPI w październiku 2026 r. obniżyła się do 3,5 proc. r/r (wobec 4,1 proc. we wrześniu br.).
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Projekcje dotyczące inflacji i PKB

Rada zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Według komunikatu, przy założeniu niezmienionych stóp procentowych, roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale:

  • 3,1-3,2 proc. w 2026 r. (wobec 2,4-3,3 proc. w projekcji z lipca br.),
  • 3,1-5,3 proc. w 2027 r. (wobec 1,5-4,0 proc.),
  • 1,4-4,4 proc. w 2028 r. (wobec 0,8-3,9 proc.).

Roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale:

  • 3,2-4,1 proc. w 2026 r. (wobec 3,0-4,4 proc. w projekcji z lipca br.),
  • 1,9-3,8 proc. w 2027 r. (wobec 1,8-3,7 proc.),
  • 1,7-3,9 proc. w 2028 r. (wobec 1,9-4,1 proc.).

Co wpłynie na wysokość stóp?

"Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce, przy czym szczególnie istotna jest sytuacja makroekonomiczna w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym kształtowanie się cen surowców i inflacji na świecie w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej" - przekazała rada.

Wśród czynników ryzyka dla perspektyw inflacji wymieniono również:

  • kształt polityki fiskalnej,
  • decyzje regulacyjne w zakresie cen energii,
  • zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce,
  • dalsze kształtowanie się dynamiki płac.
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
NBPStopy procentoweInflacjaPKBPKB Polski
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