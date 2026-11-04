Pieniądze Tak będą zmieniały się ceny w Polsce. Projekcja banku centralnego Oprac. Wiktor Knowski |

Prof. Joanna Tyrowicz, członkini RPP o inflacji i stopach procentowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Gorgev/Shutterstock

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W środę RPP zdecydowało o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi obecnie 3,75 proc. w skali rocznej.

"W III kw. 2026 r. roczne dynamiki PKB w strefie euro i Stanach Zjednoczonych kształtowały się w pobliżu wieloletnich średnich, podczas gdy w związku z wysokimi cenami surowców energetycznych inflacja na świecie pozostaje podwyższona, a perspektywy aktywności i inflacji na świecie są obarczone niepewnością, związaną w szczególności z konfliktem na Bliskim Wschodzie" - czytamy w uzasadnieniu decyzji RPP.

Stopy procentowe. Uzasadnienie decyzji RPP

Rada wskazała kluczowe dane, które zaważyły na utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie:

w III kw. 2026 r. roczna dynamika PKB obniżyła się,

dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw była zbliżona do odnotowanej w I poł. br.,

zatrudnienie w tym sektorze nadal obniżało się w ujęciu rocznym,

we wrześniu br. sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa wzrosły w ujęciu rocznym,

produkcja budowalno-montażowa obniżyła się,

inflacja CPI w październiku 2026 r. obniżyła się do 3,5 proc. r/r (wobec 4,1 proc. we wrześniu br.).

Projekcje dotyczące inflacji i PKB

Rada zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Według komunikatu, przy założeniu niezmienionych stóp procentowych, roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale:

3,1-3,2 proc. w 2026 r. (wobec 2,4-3,3 proc. w projekcji z lipca br.),

3,1-5,3 proc. w 2027 r. (wobec 1,5-4,0 proc.),

1,4-4,4 proc. w 2028 r. (wobec 0,8-3,9 proc.).

Roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale:

3,2-4,1 proc. w 2026 r. (wobec 3,0-4,4 proc. w projekcji z lipca br.),

1,9-3,8 proc. w 2027 r. (wobec 1,8-3,7 proc.),

1,7-3,9 proc. w 2028 r. (wobec 1,9-4,1 proc.).

Co wpłynie na wysokość stóp?

"Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce, przy czym szczególnie istotna jest sytuacja makroekonomiczna w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym kształtowanie się cen surowców i inflacji na świecie w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej" - przekazała rada.

Wśród czynników ryzyka dla perspektyw inflacji wymieniono również:

kształt polityki fiskalnej,

decyzje regulacyjne w zakresie cen energii,

zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce,

dalsze kształtowanie się dynamiki płac.