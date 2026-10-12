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Dobre wieści dla kawoszy

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Skutki El Nino odczuwają mieszkańcy całego świata
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Ceny kawy spadły we wrześniu o prawie jedną dziesiątą - przekazała Międzynarodowa Organizacja Kawy (ICO). Dodała, że to efekt napływu na rynek ziaren z rekordowych zbiorów w Brazylii.

Średnia cena kawy liczona przez wskaźnik ICO Composite Indicator Price (I-CIP) spadła we wrześniu 2026 r. o 8,7 proc. miesiąc do miesiąca, do 262,18 centów za funt - podała organizacja producentów kawy ICO.

Najsilniej potaniała kawa z grupy Brazilian Naturals, której cena obniżyła się o 9,9 proc. do 290,19 centów za funt. Ceny Colombian Milds i Other Milds spadły odpowiednio o 8,1 proc. i 8,8 proc., natomiast robusta potaniała o 7,3 proc. do 167,49 centów za funt.

Zbiory lepsze od prognoz

Według Międzynarodowej Organizacji Kawy (ICO) rynek pozostaje pod wpływem oczekiwań związanych z wysokimi dostawami kawy. Brazylijska agencja CONAB podniosła prognozę zbiorów w sezonie 2026/27 do rekordowych 67,6 mln worków, podczas gdy globalna produkcja w sezonie 2025/26 ma osiągnąć 183,6 mln worków.

ICO przewiduje, że w sezonie 2025/26 na świecie dostępnych będzie o 3 mln worków kawy więcej, niż wyniesie zapotrzebowanie. Byłby to pierwszy taki przypadek po czterech latach, gdy na rynku brakowało ziaren.

Organizacja szacuje globalną produkcję na 183,6 mln worków, podczas gdy konsumpcja ma wynieść 180,6 mln worków. Produkcja robusty ma wzrosnąć do 79,2 mln worków, a arabiki do 104,4 mln worków.

Ryzyko na horyzoncie

ICO zwraca jednak uwagę, że prognozowana nadwyżka odpowiada mniej niż tygodniowemu światowemu zużyciu kawy. Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostają warunki pogodowe związane z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia silnego zjawiska El Nino.

El Nino (po hiszpańsku "chłopiec") to zjawisko znacznego wzrostu temperatury powierzchni wód Pacyfiku w okolicach równika. Wpływa ono na cyrkulację atmosferyczną, w tym na rozkład opadów na dużych obszarach świata. Ryzyko, jakie się z tym wiąże, to upały i katastrofalne ulewy.

>>> "Tempo i skala zjawiska są wyjątkowe". Co może podrożeć przez El Nino

Źródło: PAP
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Tagi:
KawacenyEl Nino i La Nina
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