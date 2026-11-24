Pieniądze Co się dzieje z ropą? "Wpływ mają dwa czynniki" Oprac. Paulina Karpińska |

Minister finansów Andrzej Domański o cenach gazu i paliw w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL

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Oto notowania cen ropy we wtorek ok. godz. 11:

Brent delikatnie spada i kosztuje poniżej 87 dol. za baryłkę - wcześniej podczas sesji cena spadła do najniższego poziomu od 27 sierpnia;

amerykańska ropa WTI tanieje do ok. 80 dol. za baryłkę, wcześniej jej notowania spadły do najniższego poziomu od 10 sierpnia.

- Na ceny ropy wpływ mają dwa czynniki: rynki wyceniają już częściowo krótkoterminowe ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie, a jednocześnie uwolnienia ze strategicznych rezerw zapewniają stosunkowo komfortowy poziom podaży pomimo niższego eksportu z regionu i większego popytu ze strony Chin - wyjaśnił dla Reutersa analityk UBS Giovanni Staunovo.

Napięcie w cieśninie Ormuz

Inwestorzy są ostrożnymi optymistami w związku z działaniami dyplomatycznymi mającymi na celu zakończenie konfliktu USA-Iran. Wiceprezydent USA J.D. Vance spotkał się z premierem Kataru Alim al-Thawadim, aby omówić sprawę negocjacji z Iranem - podał portal Axios powołując się na informacje źródeł mających wiedzę na ten temat. Katar pełni rolę mediatora w wysiłkach podejmowanych na rzecz rozwiązania trwającego blisko 9 miesięcy konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Tymczasem trzy kolejne tankowce stanęły w ogniu po wpłynięciu na miny morskie w cieśninie Ormuz - poinformowała we wtorek irańska telewizja Press TV, powołując się na Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

W ostatnich tygodniach nasiliły się ataki na statki w tym strategicznym szlaku wodnym. Według IRGC na jednostkach doszło do eksplozji i pożarów, mimo że były eskortowane przez siły amerykańskie. Doniesienia te nie zostały niezależnie potwierdzone. IRGC chce zademonstrować swoją kontrolę nad cieśniną. Teheran utrzymuje, że cieśnina pozostaje zamknięta i znajduje się pod jego kontrolą.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) odnotowała od 1 marca do 23 listopada 141 potwierdzonych incydentów związanych z bezpieczeństwem żeglugi na wodach Bliskiego Wschodu, w tym 15 w listopadzie.

Władze irańskie niemal codziennie informują o kolejnych kilku atakach na statki, jednak doniesienia te tylko częściowo znajdują niezależne potwierdzenie.

Pentagon milczy o kosztach wojny z Iranem

Tymczasem Pentagon ograniczył Kongresowi dostęp zarówno do amerykańskich baz wojskowych na Bliskim Wschodzie, jak i do informacji o ludzkich i materialnych stratach poniesionych przez USA w wojnie z Iranem - przekazał magazyn "The Atlantic", powołując się na relacje parlamentarzystów.

"Prezydent (USA Donald) Trump i minister obrony Pete Hegseth mają gotową odpowiedź na pytanie o przebieg trwającego od dziewięciu miesięcy konfliktu z Iranem: 'wygraliśmy'. Administracja zrobiła jednak niemal wszystko, co w jej mocy, aby utrudnić weryfikację tego wątpliwego twierdzenia, ukrywając przed opinią publiczną pełne koszty operacji - zarówno pod względem życia ludzkiego, jak i finansów" - napisał magazyn.

Analitycy informują, że pomimo działań wojennych na Bliskim Wschodzie i ataków na tankowce przepływające przez cieśninę Ormuz eksport ropy z tego regionu gwałtownie wzrósł.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) przewiduje, że już w IV kw. tego roku rynek ropy "odwróci się " w kierunku nadwyżki tego surowca.

Goldman Sachs Group Inc. zasygnalizował zaś możliwość nadwyżki ropy na rynkach w przyszłym roku.