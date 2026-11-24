Co się dzieje z ropą? "Wpływ mają dwa czynniki"
Oto notowania cen ropy we wtorek ok. godz. 11:
- Brent delikatnie spada i kosztuje poniżej 87 dol. za baryłkę - wcześniej podczas sesji cena spadła do najniższego poziomu od 27 sierpnia;
- amerykańska ropa WTI tanieje do ok. 80 dol. za baryłkę, wcześniej jej notowania spadły do najniższego poziomu od 10 sierpnia.
- Na ceny ropy wpływ mają dwa czynniki: rynki wyceniają już częściowo krótkoterminowe ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie, a jednocześnie uwolnienia ze strategicznych rezerw zapewniają stosunkowo komfortowy poziom podaży pomimo niższego eksportu z regionu i większego popytu ze strony Chin - wyjaśnił dla Reutersa analityk UBS Giovanni Staunovo.
Napięcie w cieśninie Ormuz
Inwestorzy są ostrożnymi optymistami w związku z działaniami dyplomatycznymi mającymi na celu zakończenie konfliktu USA-Iran. Wiceprezydent USA J.D. Vance spotkał się z premierem Kataru Alim al-Thawadim, aby omówić sprawę negocjacji z Iranem - podał portal Axios powołując się na informacje źródeł mających wiedzę na ten temat. Katar pełni rolę mediatora w wysiłkach podejmowanych na rzecz rozwiązania trwającego blisko 9 miesięcy konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Tymczasem trzy kolejne tankowce stanęły w ogniu po wpłynięciu na miny morskie w cieśninie Ormuz - poinformowała we wtorek irańska telewizja Press TV, powołując się na Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).
W ostatnich tygodniach nasiliły się ataki na statki w tym strategicznym szlaku wodnym. Według IRGC na jednostkach doszło do eksplozji i pożarów, mimo że były eskortowane przez siły amerykańskie. Doniesienia te nie zostały niezależnie potwierdzone. IRGC chce zademonstrować swoją kontrolę nad cieśniną. Teheran utrzymuje, że cieśnina pozostaje zamknięta i znajduje się pod jego kontrolą.
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) odnotowała od 1 marca do 23 listopada 141 potwierdzonych incydentów związanych z bezpieczeństwem żeglugi na wodach Bliskiego Wschodu, w tym 15 w listopadzie.
Władze irańskie niemal codziennie informują o kolejnych kilku atakach na statki, jednak doniesienia te tylko częściowo znajdują niezależne potwierdzenie.
Pentagon milczy o kosztach wojny z Iranem
Tymczasem Pentagon ograniczył Kongresowi dostęp zarówno do amerykańskich baz wojskowych na Bliskim Wschodzie, jak i do informacji o ludzkich i materialnych stratach poniesionych przez USA w wojnie z Iranem - przekazał magazyn "The Atlantic", powołując się na relacje parlamentarzystów.
"Prezydent (USA Donald) Trump i minister obrony Pete Hegseth mają gotową odpowiedź na pytanie o przebieg trwającego od dziewięciu miesięcy konfliktu z Iranem: 'wygraliśmy'. Administracja zrobiła jednak niemal wszystko, co w jej mocy, aby utrudnić weryfikację tego wątpliwego twierdzenia, ukrywając przed opinią publiczną pełne koszty operacji - zarówno pod względem życia ludzkiego, jak i finansów" - napisał magazyn.
Analitycy informują, że pomimo działań wojennych na Bliskim Wschodzie i ataków na tankowce przepływające przez cieśninę Ormuz eksport ropy z tego regionu gwałtownie wzrósł.
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) przewiduje, że już w IV kw. tego roku rynek ropy "odwróci się " w kierunku nadwyżki tego surowca.
Goldman Sachs Group Inc. zasygnalizował zaś możliwość nadwyżki ropy na rynkach w przyszłym roku.