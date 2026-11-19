Pieniądze Ceny paliw w piątek. Co pokażą pylony? Oprac. Alicja Skiba |

Minister finansów Andrzej Domański o cenach gazu i paliw w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: pictureguy-303/Shutterstock

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Zgodnie z obwieszczeniem w piątek, 20 listopada, sprzedawcy paliw nie będą mogli stosować cen wyższych niż:

Pb95 - 5,93 za litr;

Pb98 - 6,58 za litr;

ON - 7,45 za litr.

Od 3 października ponownie obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej (CPN). Przewiduje on między innymi czasowe obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwa, a także wprowadzenie cen maksymalnych na stacjach. Program ma działać do końca 2026 roku.

Program CPN w Polsce

W czwartek, 19 listopada, maksymalne ceny paliw wynoszą:

Pb95 - 5,97 za litr;

Pb98 - 6,62 za litr;

ON - 7,51 za litr.

Ministerstwo energii początkowo podało, że olej napędowy będzie kosztowała 7,30 zł za litr, jednak nastąpiła errata i zmieniono stawkę na 7,51 zł.

Dla porównania 31 marca, czyli pierwszego dnia obowiązywania systemu cen maksymalnych, limity wynosiły: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Pierwsza edycja rządowego programu CPN obowiązywała od 29 marca do 30 czerwca 2026 roku. Drugą uruchomiono na okres od 17 sierpnia do 31 sierpnia. Program został ponownie wprowadzony 3 października i zgodnie z zapowiedziami ma obowiązywać do końca roku.

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Ceny paliw w połowie listopada

Według prognoz portalu e-petrol.pl między 16 a 22 listopada cena benzyny 95 powinna wynieść od 5,92 do 6,06 zł za litr, a benzyny 98 - między 6,57 a 6,70 zł. W przypadku diesla analitycy przewidują przedział 7,44-7,57 zł/l. LPG będzie w ich ocenie kosztował między 3,99 a 4,20 zł/l.

"Poza autogazem, który napotyka sezonowe problemy, paliwa mogą być odczuwalnie tańsze na krajowych stacjach. To wynik niedawnych zmian na rynku globalnym" - ocenili eksperci.