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Ceny paliw w czwartek

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TANKOWANIE STACJA PALIWO
Marcin Kierwiński o obniżce cen paliw: już dziś te ceny w sposób znaczący spadły
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W czwartek benzyna i olej napędowy są tańsze niż w środę. To efekt wczorajszego obwieszczenia ministra energii. Oto, ile wynoszą maksymalne ceny paliw 8 października 2026 roku.

W czwartek wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są stosować ceny nieprzekraczające ceny maksymalnej ustalonej na poziomie:

  • Pb95 - 6,83 za litr;
  • Pb98 - 7,71 zł za litr;
  • ON - 7,74 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw

W miniony weekend ponownie zaczął obowiązywać program Ceny Paliwa Niżej (CPN), wprowadzający między innymi czasową obniżkę podatku VAT i akcyzy. Ma on działać do końca tego roku. Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

W środę maksymalne ceny paliw wynosiły:

  • Pb95 - 6,86 zł za litr,
  • Pb98 - 7,74 zł za litr,
  • ON - 7,80 zł za litr.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco:

  • 6,16 zł za litr Pb95,
  • 6,76 zł za litr Pb98,
  • 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Zmiany na rynku paliw

Obniżki są związane z przywróceniem programu osłonowego "Ceny Paliwa Niżej". W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jednocześnie zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

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Regulacja wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych i ma stanowić źródło finansowania kolejnej odsłony rządowego pakietu CPN, obejmującego m.in. obniżki podatków pośrednich na paliwa.

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Polegała na czasowym obniżeniu VAT-u i akcyzy na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez Ministra Energii. Obowiązywała ona do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca. W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN - bez obniżki akcyzy.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Ceny paliwsprzedaż paliwpaliwaStacje paliwPaliwoStacje benzynoweBenzynaOlej napędowy
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