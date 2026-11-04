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Ceny paliw w czwartek. Co pokażą pylony

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tankowanie benzyna stacja paliwo
Miłosz Motyka: za rządów Daniela Obajtka zabrakło paliwa
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W czwartek, 5 listopada, benzyna oraz olej napędowy będą tańsze niż dzień wcześniej - wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii.

W czwartek, 5 listopada 2026 roku, ceny maksymalne paliw wyniosą:

  • Pb95 - 6,29 zł za litr;
  • Pb98 - 7,10 zł za litr;
  • ON - 7,97 zł za litr.

Od 3 października ponownie obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej (CPN), który przewiduje m.in. czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy na paliwa. Program ma działać do końca 2026 roku. Za niestosowanie się do maksymalnych cen grozi kara w wysokości do 1 mln zł.

Zmiany w cenach paliw

W środę, 4 listopada maksymalne ceny na rynku paliw wynoszą:

  • Pb95 - 6,37 zł za litr;
  • Pb98 - 7,24 zł za litr;
  • ON - 8,05 zł za litr.

Dla porównania, 31 marca, czyli w pierwszym dniu obowiązywania mechanizmu cen maksymalnych, za litr benzyny Pb95 można było zapłacić najwyżej 6,16 zł. Limit dla benzyny Pb98 wynosił wówczas 6,76 zł, natomiast dla oleju napędowego - 7,60 zł za litr.

Pierwsza edycja rządowego programu CPN obowiązywała od 29 marca do 30 czerwca 2026 roku. Program został następnie uruchomiony ponownie na okres od 17 sierpnia do 31 sierpnia.

Program CPN

W ramach pierwszej edycji obniżono stawkę VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty wykorzystywane jako samoistne paliwa - z 23 do 8 proc. Zmniejszono również stawki akcyzy: o 29 gr na litrze benzyny i o 28 gr na litrze oleju napędowego. Dodatkowym elementem programu było wprowadzenie maksymalnych cen sprzedaży paliw na stacjach.

Ministerstwo Finansów informowało, że koszt pierwszej edycji programu wyniósł około 4,7 mld zł. Ponowne wprowadzenie obniżonego VAT na paliwa w drugiej połowie sierpnia kosztowało budżet państwa około 495 mln zł

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
stacja paliwPaliwopaliwaBenzynaCeny paliwOlej napędowyMiłosz MotykaMinisterstwo energii
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