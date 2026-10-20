Awaria Revoluta. Problemy z aplikacją i płatnościami
Revolut napisał w komunikacie opublikowanym w serwisie X, że "obecnie występują zakłócenia w działaniu usług, które dotyczą wielu funkcji".
"W rezultacie część usług może być niedostępna. Nasz zespół inżynierów aktywnie pracuje nad jak najszybszym przywróceniem pełnego działania usług. Dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogły z tego wyniknąć" - przekazała firma.
Awaria Revoluta
Użytkownicy informują między innymi o problemach z dostępem do aplikacji, wykonywaniem transakcji i przesyłaniem pieniędzy. Według brytyjskiego dziennika "The Independent" część klientów nie mogła również płacić kartami w sklepach.
Problemy zgłaszają również użytkownicy w Polsce. Według serwisu Entriweb, monitorującego zgłoszenia dotyczące awarii, 20 października o godz. 10.21 Revolut był niedostępny w naszym kraju.
W ciągu poprzedniej godziny serwis odnotował 885 zgłoszeń dotyczących Revoluta, a w ciągu 24 godzin było ich 1402.
Dane Entriweb opierają się na zgłoszeniach użytkowników. Nie pozwalają ustalić przyczyny awarii ani tego, które usługi Revoluta są niedostępne dla poszczególnych klientów.
Serwis Downdetector również podaje, że kilka tysięcy użytkowników zgłosiło problemy z Revolutem.