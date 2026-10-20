Pieniądze Awaria Revoluta. Problemy z aplikacją i płatnościami Oprac. Jan Sowa |

Wydatki Polaków w 2026 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Revolut napisał w komunikacie opublikowanym w serwisie X, że "obecnie występują zakłócenia w działaniu usług, które dotyczą wielu funkcji".

"W rezultacie część usług może być niedostępna. Nasz zespół inżynierów aktywnie pracuje nad jak najszybszym przywróceniem pełnego działania usług. Dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogły z tego wyniknąć" - przekazała firma.

Hi.We are currently experiencing a service disruption affecting multiple features, which may result in some services being inaccessible. Our engineering team is actively working to restore full service as quickly as possible. We appreciate your patience and apologize for any… — Revolut Support (@revolutsupport) October 20, 2026 Rozwiń

Awaria Revoluta

Użytkownicy informują między innymi o problemach z dostępem do aplikacji, wykonywaniem transakcji i przesyłaniem pieniędzy. Według brytyjskiego dziennika "The Independent" część klientów nie mogła również płacić kartami w sklepach.

Problemy zgłaszają również użytkownicy w Polsce. Według serwisu Entriweb, monitorującego zgłoszenia dotyczące awarii, 20 października o godz. 10.21 Revolut był niedostępny w naszym kraju.

W ciągu poprzedniej godziny serwis odnotował 885 zgłoszeń dotyczących Revoluta, a w ciągu 24 godzin było ich 1402.

Dane Entriweb opierają się na zgłoszeniach użytkowników. Nie pozwalają ustalić przyczyny awarii ani tego, które usługi Revoluta są niedostępne dla poszczególnych klientów.

Serwis Downdetector również podaje, że kilka tysięcy użytkowników zgłosiło problemy z Revolutem.