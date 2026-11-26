Nieruchomości Ponad 10 milinów złotych kary dla deweloperów. "Żądali dopłaty" Oprac. Paulina Karpińska |

UOKiK nałożył blisko 55 mln zł kary na Allegro Źródło wideo: UOKiK Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Deweloperzy Idea-Inwest oraz M2R żądali dopłaty do mieszkania i od tego uzależniali przeniesienie na konsumentów własności lokalu", natomiast "spółka Jelbud - Charłampowicz, Kusz nakłaniała konsumentów do rezygnacji z żądania zapłaty kar umownych za opóźnienie w przeniesieniu własności mieszkania" - podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w komunikacie.

Prezes UOKiK: musieli czekać na przeniesienie własności lokali

"W wydanych decyzjach Prezes UOKiK kwestionuje informacje przekazywane klientom przez deweloperów. Ich celem było wywarcie presji, by skłonić konsumentów do zapłaty wyższej ceny za mieszkanie lub rezygnacji z dochodzenia roszczeń. To zakazane przez prawo agresywne praktyki rynkowe” - przekazał UOKiK.

Chodzi o inwestycje: Sky Garden w Szczecinie, Levityn Apartamenty w Pabianicach oraz przy ul. Kąpielowej 5B i 5C w Karpaczu.

- Konsumenci płacili za mieszkania po kilkaset tysięcy złotych, często zaciągając na ten cel kredyty hipoteczne. Mimo to musieli czekać na przeniesienie własności lokali. W tym czasie deweloperzy wywierali na klientów presję: wymagając dopłaty do już zapłaconej ceny lub sugerując, że dochodzenie należnych im pieniędzy z tytułu kar umownych może zagrozić sfinalizowaniu transakcji. Wykorzystali obawy konsumentów o los ich mieszkań - skomentował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

🏠 Prezes #UOKiK nałożył ponad 10 mln zł kar na deweloperów za agresywne praktyki rynkowe ⤵️



👉 Idea-Inwest oraz M2R żądali dopłaty do mieszkania i od tego uzależniali przeniesienie na konsumentów własności lokalu.

👉Jelbud - Charłampowicz, Kusz nakłaniał konsumentów do… pic.twitter.com/k1Uw94onlO — UOKiK (@UOKiKgovPL) November 26, 2026 Rozwiń

UOKiK wyjaśnił, że spółki Idea-Inwest i M2R w listach wysyłanych do konsumentów informowały, że "warunkiem przeniesienia na nich własności mieszkania jest podpisanie aneksu do umowy deweloperskiej, który podwyższał ustaloną wcześniej cenę lokalu - nawet o 30 proc.”.

"W przypadku Idea-Inwest podwyżki wynosiły od kilkudziesięciu do kilkuset tys. zł, a M2R od kilku do kilkudziesięciu tys. zł, mimo że zgodnie z zawartymi umowami, cena miała nie podlegać waloryzacji" - przekazał UOKiK.

Zdaniem Urzędu, żeby skłonić konsumentów do zapłaty wyższej ceny za mieszkania, "deweloperzy wywierali na nich niedopuszczalną presję". "Argumentowali, że bez dodatkowych wpłat poniosą znaczne straty finansowe, co uniemożliwi dokończenie inwestycji. Grozili również skierowaniem sprawy do sądu. Wielu konsumentów uległo tej presji i w obawie, że nie będą mogli wprowadzić się do swoich mieszkań, zdecydowało się dopłacić" - dodano.

Z kolei klienci dewelopera Jelbud – Charłampowicz, Kusz czekali nawet dwa lata po wyznaczonym terminie na przeniesienie na nich własności mieszkań wybudowanych przez dewelopera. "Zgodnie z umową w takiej sytuacji konsumenci mogli dochodzić zapłaty kar umownych. Przedsiębiorca nakłaniał ich jednak do rezygnacji z tych roszczeń i podpisania porozumienia o zwolnieniu go z długu z tego tytułu" - zaznaczył urząd.

Milionowe kary

UOKiK podał, że na deweloperów nałożone zostały kary finansowe - ponad 1,01 mln zł na M2R oraz ponad 4,92 mln zł na Idea-Inwest. Na spółkę Jelbud – Charłampowicz, Kusz została nałożona kara w wysokości ponad 4,71 mln zł.

Poza tym przedsiębiorcy muszą poinformować konsumentów o wydanych decyzjach.

UOKiK podał, że decyzje nie są prawomocne i że przedsiębiorcy mogą się od nich odwołać do sądu.