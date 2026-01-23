Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Tyle elektryków było w Polsce w 2025 roku

Samochody elektryczne - ładowarki
Samochody elektryczne podbijają Polskę
Źródło: TVN24
Elektryki podbijają polskie drogi. Z danych firmy badawczej F5A wynika, że ubiegły rok zakończył się z ponad 121 tysiącami zarejestrowanych samochód elektrycznych. Tylko w grudniu nastąpił wzrost rejestracji takich aut aż o 342 procent. Wzrosła również liczba punktów ładowania.

Na koniec grudnia 2025 r. w Polsce zarejestrowanych było 132 tys. 358 elektrycznych samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, z czego 121 tys. 259 szt. to elektryczne osobówki - wynika z raportu firmy badawczej F5A.

W grudniu zarejestrowano 7685 nowych pojazdów na prąd, co stanowi wzrost o 342 proc. względem grudnia 2024 r.

Nowy trend nad Wisłą. "Fenomen na skalę europejską"
Dowiedz się więcej:

Nowy trend nad Wisłą. "Fenomen na skalę europejską"

Udział elektryków na rynku nowych samochodów osobowych w grudniu 2025 r. wyniósł 11,3 proc., co stanowi kolejny z rzędu rekord na polskim rynku - podkreślili autorzy publikacji. W całym 2025 r. było to 7,2 proc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
Kanada otwiera się na Chiny. Tesla wśród pierwszych beneficjentów
chińska fabryka produkująca samochody elektryczne - Chiny
Pekin obwieszcza sukces. Jest porozumienie z Unią Europejską
samochod samochody parking fabryka shutterstock_2454991163
Nowy trend nad Wisłą. "Fenomen na skalę europejską"
Łukasz Figielski

"Elektromobilność w Polsce wchodzi w etap realnej adopcji"

- Dane PEVO Index (Polish EV Outlook Index - red.) potwierdzają, że elektromobilność w Polsce wchodzi w etap realnej adopcji – rekordowe rejestracje nowych BEV systematycznie budują bazę przyszłego rynku wtórnego. Zainteresowanie użytkowników już teraz jest wyraźnie większe niż sama podaż. To naturalny moment przejściowy, który wraz z dalszym wzrostem rynku pierwotnego będzie przekładał się na coraz bogatszą ofertę samochodów elektrycznych z drugiej ręki – wskazała wiceprezes Motors Professionals Europe, Otomoto/OLX Group Agnieszka Czajka.

Dopłaty do elektryków. Budżet bliski wyczerpania
Dowiedz się więcej:

Dopłaty do elektryków. Budżet bliski wyczerpania

Rosnąca liczba punktów ładowania

Jak wynika również z raportu, na koniec grudnia ub.r. działało 11 tys. 762 ogólnodostępnych punktów ładowania, co oznacza wzrost o 36 proc. rok do roku. Z tego 7363 to ładowarki prądu przemiennego (AC), a 4399 - stałego (DC).

W obu przypadkach odnotowano wzrost w ujęciu rocznym - odpowiednio o 23 i 65 proc. Wśród miast o najlepiej rozwiniętej infrastrukturze dla pojazdów zeroemisyjnych na pierwszym miejscu jest Warszawa z 869 punktami ładowania w grudniu 2025 r. Dalej znalazły się Gdańsk (383), Poznań (369), Kraków (345) oraz Szczecin (320).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
samochód elektrycznySamochody elektryczne
Zobacz także:
broker, giełda, wall street
Branża pod ścianą. "Być albo nie być"
Tech
shutterstock_2391104675
Rewolucja dla pasażerów lecących z największego lotniska w Europie
Turystyka
shutterstock_2708809885
UOKiK sprawdził sprzęty "ułatwiające i umilające trening". Wyniki kontroli mogą budzić obawy
Najnowsze
Grok smartfon
Elon Musk wprowadza poprawki. Kolejny kraj wycofuje zakaz
Tech
Amerykańska giełda
Intel pod presją rynku AI. Słabsze prognozy i spadek kursu
Tech
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Złoto z rekordową ceną. Srebro i platyna z rekordami
Rynki
Donald Trump
Wraca sprawa wielkiego oszustwa. Skazana pisze do Trumpa
Tech
zimno zima kaloryfer shutterstock_2702192637
Zimowe rachunki grozy. "Przyczynek do dyskusji o nieudolności państwa"
Maja Piotrowska
Netflix
Oszuści czyhają na klientów serwisów streamingowych. Uwaga na fałszywe strony
Tech
Waszyngton, USA
Bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Rekordowe nierówności majątkowe w tym kraju
Ze świata
shutterstock_1774658300
Rozstrzygnęły się losy TikToka w USA
Tech
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Czy w najbliższą niedzielę zrobimy zakupy? Kalendarz handlowy
Handel
Szef Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Von der Leyen: pakiet wsparcia gospodarczego dla Ukrainy prawie gotowy
Ze świata
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
Pieniądze
Donald Trump
Trump pozywa największy bank w USA
Ze świata
biuro praca shutterstock_395625682
Ponad połowa pracowników odczuwa codzienny stres
Dla pracownika
Ronald S. Lauder
Tak miał narodzić się pomysł przejęcia Grenlandii
Ze świata
santander-shutterstock_2283626043
Duży bank w Polsce zmienia nazwę. Jest decyzja akcjonariuszy
Z kraju
Donald Trump
Trump: gdyby to się wydarzyło, będzie duży odwet
Ze świata
shutterstock_1901005918
Rewolucja na dniach. To trzeba wiedzieć o KSeF
Prawo
Emmanuel Macron
Francuzi wylądowali na tankowcu. "Nie będziemy tolerować"
Ze świata
Nvidia - prezes Jensen Huang
Prezes giganta o technologicznej rewolucji. "Tam zrealizują się największe korzyści"
Tech
dzieci telefon media społecznościowe
Zakaz mediów społecznościowych w Polsce? "Rozwiązanie będzie gotowe z końcem roku"
Tech
Donald Trump
Sektor "w stanie embrionalnym". Eksperci o zachciance Trumpa
Ze świata
shutterstock_1124040335
"Fala rosnących cen uderza w rynki"
Tech
Elektrownia atomowa Kashiwazaki-Kariwa
Alarm w największej elektrowni atomowej. Wstrzymano uruchamianie
Ze świata
Jeff Bezos
Jeff Bezos z nowym projektem. Elon Musk zagrożony
Tech
europarlament
Prawicowa frakcja chciała zablokować umowę z Mercosur
Najnowsze
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Ubisoft pod presją inwestorów. Akcje w dół po ogłoszeniu zmian
Tech
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Nowe dane z przemysłu. "To się nazywa wzrost!"
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica