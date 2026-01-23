Tyle elektryków było w Polsce w 2025 roku

Samochody elektryczne podbijają Polskę Źródło: TVN24

Na koniec grudnia 2025 r. w Polsce zarejestrowanych było 132 tys. 358 elektrycznych samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, z czego 121 tys. 259 szt. to elektryczne osobówki - wynika z raportu firmy badawczej F5A.

W grudniu zarejestrowano 7685 nowych pojazdów na prąd, co stanowi wzrost o 342 proc. względem grudnia 2024 r.

Udział elektryków na rynku nowych samochodów osobowych w grudniu 2025 r. wyniósł 11,3 proc., co stanowi kolejny z rzędu rekord na polskim rynku - podkreślili autorzy publikacji. W całym 2025 r. było to 7,2 proc.

"Elektromobilność w Polsce wchodzi w etap realnej adopcji"

- Dane PEVO Index (Polish EV Outlook Index - red.) potwierdzają, że elektromobilność w Polsce wchodzi w etap realnej adopcji – rekordowe rejestracje nowych BEV systematycznie budują bazę przyszłego rynku wtórnego. Zainteresowanie użytkowników już teraz jest wyraźnie większe niż sama podaż. To naturalny moment przejściowy, który wraz z dalszym wzrostem rynku pierwotnego będzie przekładał się na coraz bogatszą ofertę samochodów elektrycznych z drugiej ręki – wskazała wiceprezes Motors Professionals Europe, Otomoto/OLX Group Agnieszka Czajka.

Rosnąca liczba punktów ładowania

Jak wynika również z raportu, na koniec grudnia ub.r. działało 11 tys. 762 ogólnodostępnych punktów ładowania, co oznacza wzrost o 36 proc. rok do roku. Z tego 7363 to ładowarki prądu przemiennego (AC), a 4399 - stałego (DC).

W obu przypadkach odnotowano wzrost w ujęciu rocznym - odpowiednio o 23 i 65 proc. Wśród miast o najlepiej rozwiniętej infrastrukturze dla pojazdów zeroemisyjnych na pierwszym miejscu jest Warszawa z 869 punktami ładowania w grudniu 2025 r. Dalej znalazły się Gdańsk (383), Poznań (369), Kraków (345) oraz Szczecin (320).

