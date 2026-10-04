Moto Coraz więcej aut na polskich drogach. Widać zmianę trendu Oprac. Paulina Karpińska |

Autostrada A2 znowu drożeje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Długość autostrad w Polsce wzrosła w 2025 r. o 8,6 km do 1 tys. 896,9 km, a dróg ekspresowych o 204,5 km do 3 tys. 519,1 km - podał GUS. Według danych na każde 1 tys. km kwadratowych powierzchni kraju przypadało na koniec minionego roku 6 km autostrad, a na 100 tys. mieszkańców - 5,1 km.

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Liczba rejestracji pojazdów samochodowych i ciągników

Liczba pojazdów samochodowych i ciągników zarejestrowanych w Polsce wyniosła w sumie 32 mln. Urząd zaznaczył, że dane za lata 2024-2025 opierają się na zrewidowanym rejestrze CEPiK, z którego usunięto pojazdy uznane za nieaktywne.

Największy wzrost nowych rejestracji dotyczył ciągników siodłowych. W ubiegłym roku zarejestrowano ich 20,8 tys., o 10,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Liczba nowych rejestracji autobusów wzrosła o 8,6 proc. do 2,3 tys., samochodów osobowych o 8,3 proc. do 600,5 tys., a aut ciężarowych o 3,1 proc. do 75 tys.

W Polsce na koniec 2025 r. zarejestrowanych było 24,4 mln samochodów osobowych, co oznaczało 652 auta na 1 tys. mieszkańców. Zwiększył się udział najmłodszych pojazdów, do 5 lat, z 10,9 proc. do 12,1 proc. wszystkich samochodów osobowych. Spadek natomiast zaobserwowano w przedziale wiekowym 16-30 lat - z 52,6 proc. do 50,2 proc.

Więcej ciągników siodłowych i autobusów, elektryki podwajają liczbę

GUS zwrócił uwagę na zmiany w strukturze napędów. Udział samochodów benzynowych spadł do 44,9 proc., diesli do 35,6 proc., a aut z instalacją LPG do 13,2 proc. Mimo że samochody elektryczne stanowiły 0,5 proc. parku samochodowego, ich liczba była niemal dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej.

Liczba samochodów ciężarowych wyniosła 3,2 mln, przy czym zwiększył się udział pojazdów najmłodszych, mających do 5 lat - z 12 proc. do 12,8 proc. Wśród ciężarówek dominowały pojazdy z silnikami wysokoprężnymi, które stanowiły 87,5 proc. całej floty.

Na koniec ubiegłego roku zarejestrowanych było także 557,9 tys. ciągników siodłowych, o 6 proc. więcej niż rok wcześniej, oraz 109,3 tys. autobusów. Pojazdy te o pojemności powyżej 45 miejsc stanowiły 62,4 proc. wszystkich zarejestrowanych pojazdów tego typu.