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Fabryki wstrzymają pracę. Radykalna decyzja giganta

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen planuje kolejne duże zwolnienia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Produkcja we francuskich fabrykach zostanie czasowo wstrzymana - przekazał Stellantis. Decyzja koncernu motoryzacyjnego to efekt niedoborów części samochodowych.

Jak podała firma, decyzje o zatrzymaniu produkcji na okres od 5 do 15 dni w czterech zakładach we Francji zostały przedstawione przedstawicielom pracowników. Przerwy mają mieć miejsce w październiku.

Wstrzymanie produkcji w fabrykach

Fabryka w Sochaux we wschodniej Francji, produkująca modele Peugeot 3008 i Peugeot 5008, będzie zamknięta od 23 do 30 października.

"Decyzja ta jest związana z niewystarczającą dostępnością niektórych akumulatorów przeznaczonych do wersji elektrycznych o wydłużonym zasięgu" - wyjaśnił koncern.

Z tych samych powodów wstrzymana zostanie produkcja w zakładzie w Rennes od 22 do 30 października. W dwóch innych fabrykach - w Poissy i Miluzie - przerwa w produkcji nastąpi odpowiednio w dniach 19-23 października i 15-30 października.

Obawy zawiązkowców

Decyzja koncernu wzbudziła obawy związków zawodowych. Związek CFDT w Rennes ostrzegł, że przerwy te mogą odbić się na dochodach pracowników.

Przedstawiciel związku Laurent Valy powiedział w rozmowie z "Ici Armorique", że niepokój budzą zarówno skutki finansowe skróconego czasu pracy, jak i rosnące ceny paliw.

Jego zdaniem połączenie tych czynników może stać się źródłem poważnych napięć.

Źródło: PAP
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Tagi:
MotoryzacjaStellantis
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