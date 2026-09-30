Moto Fabryki wstrzymają pracę. Radykalna decyzja giganta Oprac. Jan Sowa |

Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen planuje kolejne duże zwolnienia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak podała firma, decyzje o zatrzymaniu produkcji na okres od 5 do 15 dni w czterech zakładach we Francji zostały przedstawione przedstawicielom pracowników. Przerwy mają mieć miejsce w październiku.

Wstrzymanie produkcji w fabrykach

Fabryka w Sochaux we wschodniej Francji, produkująca modele Peugeot 3008 i Peugeot 5008, będzie zamknięta od 23 do 30 października.

"Decyzja ta jest związana z niewystarczającą dostępnością niektórych akumulatorów przeznaczonych do wersji elektrycznych o wydłużonym zasięgu" - wyjaśnił koncern.

Z tych samych powodów wstrzymana zostanie produkcja w zakładzie w Rennes od 22 do 30 października. W dwóch innych fabrykach - w Poissy i Miluzie - przerwa w produkcji nastąpi odpowiednio w dniach 19-23 października i 15-30 października.

Obawy zawiązkowców

Decyzja koncernu wzbudziła obawy związków zawodowych. Związek CFDT w Rennes ostrzegł, że przerwy te mogą odbić się na dochodach pracowników.

Przedstawiciel związku Laurent Valy powiedział w rozmowie z "Ici Armorique", że niepokój budzą zarówno skutki finansowe skróconego czasu pracy, jak i rosnące ceny paliw.

Jego zdaniem połączenie tych czynników może stać się źródłem poważnych napięć.