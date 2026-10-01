Będą kolejne zwolnienia. Niemiecki koncern wdraża plan naprawczy
Europejski przemysł motoryzacyjny mierzy się ze słabym popytem, rosnącą konkurencją ze strony chińskich producentów oraz amerykańskimi cłami. Reputacja BMW jako stabilnej firmy ucierpiała w czerwcu, gdy koncern po raz trzeci w ciągu nieco ponad trzech lat obniżył prognozy finansowe. Jednym z powodów były słabsze wyniki w Chinach.
Plan redukcji zatrudnienia
W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację BMW rozpoczęło program redukcji zatrudnienia, który ma objąć około 8 tys. miejsc pracy w Niemczech. Tym samym koncern dołączył do Volkswagena i Mercedes-Benz, które również ograniczają koszty.
Do połowy 2027 roku grupa chce zmniejszyć o jedną piątą liczbę działów oraz powiązanych z nimi stanowisk kierowniczych. Sztuczna inteligencja ma pomóc w usprawnieniu działalności i przyspieszeniu procesów decyzyjnych.
Dyrektor generalny Milan Nedeljković ocenił, że planowane działania pomogą BMW "sprostać coraz ostrzejszej konkurencji, która będzie kształtować branżę w nadchodzących latach". - To nie jest program oszczędnościowy - podkreślił były szef produkcji, który w maju objął stanowisko dyrektora generalnego.
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Akcje BMW w dół
W ciągu ostatniego roku akcje BMW straciły ponad jedną trzecią wartości, osiągając najniższy poziom od ponad sześciu lat. Plan naprawczy przedstawiono podczas dwudniowego spotkania z inwestorami, zorganizowanego w ośrodku Gut Schwaerzenbach w Bawarii oraz w monachijskiej siedzibie koncernu.
BMW wyznaczyło średnioterminowy cel marży w podstawowej działalności motoryzacyjnej na poziomie 3-5 procent do 2028 roku. Na początku lat 30. firma zamierza powrócić do marży wynoszącej 8-10 procent. Dla porównania w ostatnim okresie sprawozdawczym wskaźnik ten wyniósł 2,3 procent.
Nowe modele BMW dla Europy i USA
Koncern dostosowuje strategię produktową do różnych trendów na swoich najważniejszych rynkach. Od 2028 roku zamierza oferować w Europie podstawowy, bardziej przystępny cenowo model elektryczny. Jednocześnie planuje wprowadzenie nowego luksusowego SUV-a przeznaczonego dla zamożniejszych klientów w Stanach Zjednoczonych.
W Chinach BMW chce jeszcze bardziej zwiększyć udział lokalnej produkcji i w większym stopniu korzystać ze wsparcia miejscowych partnerów w takich obszarach jak autonomiczna jazda oraz zintegrowane oprogramowanie. Firma analizuje także możliwość eksportowania samochodów produkowanych w Chinach do krajów Azji Południowo-Wschodniej.
- W coraz trudniejszych warunkach określiliśmy pierwsze działania, które mają zmienić naszą pozycję, i będziemy je wdrażać z dużą dynamiką - powiedział Nedeljković.
Dodał, że BMW nie było w stanie przewidzieć tempa zmian na chińskim rynku, dlatego zachowuje ostrożność przy formułowaniu prognoz.
Chińska konkurencja i amerykańskie cła
Zachodni producenci samochodów mocno odczuli zwrot chińskich konsumentów w stronę rodzimych marek. Doprowadziło to do spadku ich sprzedaży na największym rynku motoryzacyjnym świata, który przez lata pozostawał jednym z najważniejszych źródeł zysków europejskich koncernów.
Dodatkową presję na branżę wywierają amerykańskie cła. BMW jest jednak mniej narażone na ich skutki niż część konkurentów dzięki fabryce w Spartanburgu w Karolinie Południowej.