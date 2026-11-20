Moto Dobre informacje dla kierowców. Ceny na stacjach mogą spaść Oprac. Paulina Karpińska |

Minister finansów Andrzej Domański o cenach gazu i paliw w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Analitycy portalu e-petrol.pl przewidują, że w najbliższym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą kształtować się następująco:

benzyna Pb95 od 5,84 do 5,96 zł/l.

benzyna Pb98 od 6,48 do 6,61 zł/l,

olej napędowy od 7,29 do 7,42 zł/l.

LPG od 3,94 do 4,12 zł/l.

Według szacunków biura Reflex "od 23 do 27 listopada benzyna 95 będzie kosztować średnio 5,93 zł/l a benzyna 98 - 6,60 zł/l, co oznacza brak zmian w porównaniu z poprzednim tygodniem. Bez zmian pozostanie też średnia cena autogazu, która prognozowana jest na 4,08 zł, natomiast prognozowana średnia cena diesla to 7,30 zł/l, co oznacza obniżkę o 15 gr/l w porównaniu z poprzednim tygodniem".

"Spodziewamy się, że najbliższych dniach ceny benzyny i autogazu na stacjach będą się utrzymywać blisko aktualnych poziomów, podczas gdy olej napędowy może potanieć jeszcze o kilkanaście groszy na litrze” - wskazali analitycy Reflexu.

Ceny paliw w mijającym tygodniu

W mijającym tygodniu ceny maksymalne, obowiązujące na stacjach paliw i ogłaszane przez Ministra Energii w ramach programu osłonowego Ceny Paliwa Niżej spadły - podali analitycy e-petrol.pl. "Dla benzyn 95 oraz 98 obniżono limit o 4 grosze na litrze - odpowiednio z 5,97 zł do 5,93 zł oraz z 6,62 zł do 6,58 zł a limit ceny dla oleju napędowego spadł o 6 groszy za litr - z 7,51 zł w czwartek do 7,45 zł w piątek" - czytamy.

Biuro Reflex podało, że według prowadzonego przez nie monitoringu, "19 listopada benzyna 95 kosztowała średnio 5,93 zł/l i była o 10 gr/l tańsza niż tydzień wcześniej, benzyna 98 kosztowała średnio 6,60 zł/l, po obniżce o 8 gr/l, olej napędowy: kosztował 7,45 zł/l, po obniżce o 15 gr/l a autogaz - 4,08 zł/l po podwyżce o 3 gr/l".

"Teraz po kolejnych obniżkach cen na krajowym rynku hurtowym, ceny benzyny Pb95 w detalu utrzymują się na poziomie najniższym od czerwca, a oleju napędowego od II połowy sierpnia tego roku. W przypadku benzyn zarówno za Pb95 jak i Pb98 płacimy mniej niż rok temu. Niestety, w najbliższym czasie nie należy oczekiwać powrotu cen diesla i autogazu do poziomów sprzed roku - skomentowali analitycy biuro Reflex.

Ceny hurtowe paliw

Analitycy e-petrol.pl podali, że "w sprzedaży hurtowej benzyny 98 i 95 potaniały o 114 zł/m sześc., osiągając odpowiednio 5768 zł/m sześc. i 5163 zł/m sześc., natomiast cena oleju napędowego spadła o 229 zł/m sześc., do 6547 zł/m sześc. Jeszcze większa przecena objęła olej opałowy, którego cena obniżyła się o 241 zł/m sześc., do poziomu 5411 zł/m sześc." - czytamy.

W ocenie analityków Reflexu, na krajowym rynku hurtowym spadki cen benzyn wyhamowały. "Obecnie rynek benzyn jest na granicy niewielkich podwyżek. W przypadku diesla nadal jest miejsce na spadek cen w łącznej skali około 100 zł/m sześc. W tym tygodniu obserwujemy też pierwsze po wielu tygodniach obniżki hurtowych cen gazu" - przekazali.

Sytuacja na rynku międzynarodowym

Eksperci z portalu e-petrol.pl wskazali, "że sytuacja na rynkach międzynarodowych pozostaje chwiejna za sprawą rosnących obaw o dalszy bieg konfliktu USA-Iran i bezpieczeństwo transportu surowców przez cieśninę Ormuz".

"Nadzieje na deeskalację konfliktu w piątkowy poranek wprawdzie nieco słabną - gdyby sytuacja militarna zaogniła się, prognozy dla rynku polskiego będą musiały ulec weryfikacji - na razie jednak utrzymujemy jeszcze optymistyczne przewidywania dla kierowców" - dodali.