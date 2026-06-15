PILNE Ceny paliw na wtorek. Ile zapłacimy na stacjach benzynowych? Oprac. Paulina Karpińska |

Donald Tusk komentuje przedłużenie programu "Ceny Paliwa Niżej" Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wszystkie podmioty sprzedające paliwa we wtorek 16 czerwca zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż:

Pb95 - 5,97 zł za litr;

Pb98 - 6,52 zł za litr;

ON - 6,37 zł za litr.

Ceny paliw na stacjach w Polsce

W poniedziałek, podobnie jak w sobotę i niedzielę, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 - 6,58 zł, a oleju napędowego - 6,40 zł. Cena maksymalna wszystkich rodzajów paliw wzrosła w porównaniu z piątkiem.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

W piątek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które wydłuża obowiązywanie obniżonej stawki VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty do końca czerwca.

Tym samym, od 15 do 30 czerwca – poza obniżką stawki VAT z 23 do 8 proc. – będą obowiązywać ceny maksymalne na stacjach, które są codziennie wyznaczane przez ministra energii. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT.

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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