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Handel

Zmiany dla kupujących. Nowy limit wszedł w życie

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Laptop, komputer, handel, zakupy
Jacek Karnowski o tym, że podniesienie progu podatkowego jest "prawie tym samym", co podniesienie kwoty wolnej od podatku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Od 3 listopada weszły zmiany dla kupujących przedmioty od osób prywatnych. Limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) wzrósł trzykrotnie z 1000 do 3000 złotych - wynika z noweli podpisanej w październiku przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Dotychczasowy limit zwolnienia z PCC obowiązywał od samego wejścia w życie ustawy regulującej ten podatek, czyli od 2001 r. Przez ponad dwie dekady próg nie był waloryzowany, mimo wyraźnego wzrostu cen i wynagrodzeń.

Znaczenie tylko dla kupujących

15 października prezydent podpisał nowelizację ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podwyższenie limitu będzie miało znaczenie przede wszystkim dla osób kupujących używane rzeczy od innych osób prywatnych, m.in. za pośrednictwem portali ogłoszeniowych (w tym na Vinted, Allegro, czy OLX), grup sprzedażowych w mediach społecznościowych oraz na giełdach.

Kwota nie jest wolna od podatku

Jak tłumaczył Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt, w październikowej rozmowie z redakcją tvn24.pl, "zwolnienie nie działa jako kwota wolna od podatku".

- Jeśli wartość rzeczy przekroczy 3000 złotych, choćby o złotówkę, podatek liczy się od całej kwoty. Przy rowerze za 3500 złotych będzie to 70 złotych, a przy samochodzie za 10 000 złotych - 200 złotych. Liczy się przy tym wartość rynkowa rzeczy, a nie wyłącznie cena wpisana w umowie - wyjaśnił.

- Zaniżanie ceny, żeby zmieścić się w limicie, nie jest dobrym pomysłem, bo urząd skarbowy może tę wartość zakwestionować - dodał.

W przypadku przekroczenia limitu 3000 zł - na złożenie deklaracji PCC-3 oraz wpłatę podatku jest 14 dni od momentu zawarcia umowy.

Pozostałe zmiany przewidziane w ustawie mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r., jednak podwyższenie limitu zwolnienia z PCC zaczęło obowiązywać od 3 listopada.

PCC dotyczy zakupów od osób prywatnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych płaci kupujący, a nie sprzedający. Obowiązek dotyczy przede wszystkim transakcji zawieranych między osobami prywatnymi.

Jeśli sprzedawcą jest firma, a sprzedaż podlega VAT albo korzysta ze zwolnienia z tego podatku, kupujący co do zasady nie płaci PCC. Podniesienie limitu będzie więc miało największe znaczenie dla zakupów na rynku wtórnym, dokonywanych poza profesjonalnym obrotem.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Podatkizakupy
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