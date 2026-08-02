Handel Owoców będzie mniej. Drastyczny spadek zbiorów Oprac. Alicja Skiba |

"Polska staje się multi-kulti"? Co stoi za danymi GUS Źródło wideo: Konkret24 Źródło zdj. gł.: ikeda_a/Shutterstock

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Według GUS na wielkość produkcji negatywnie wpłynęły przede wszystkim wiosenne przymrozki, niedobór opadów oraz fale upałów występujące pod koniec czerwca.

O ile owoców z drzew mniej?

Produkcja jabłek, stanowiących największą część krajowych zbiorów owoców, wyniesie niespełna 3,1 mln ton, co oznacza spadek o 19,5 proc. rdr. Zbiory gruszek zmniejszą się o 14,4 proc. do 67,4 tys. ton, śliwek o 4,1 proc. do 113,1 tys. ton, wiśni o 10,8 proc. do 125,8 tys. ton, a czereśni o 16,6 proc. do 48,6 tys. ton.

Spada ilość i spada jakość

Łączna produkcja owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych została wstępnie oszacowana na 458 tys. ton, co oznacza spadek o 6,5 proc. w porównaniu z 2025 r.

W tym roku zbiory truskawek wyniosły ok. 141,2 tys. ton i były o 6,2 proc. niższe niż przed rokiem. Produkcja malin ma zmniejszyć się o 23 proc. do 60,9 tys. ton, choć jej ostateczna wielkość będzie zależała od plonowania odmian jesiennych. Zbiory borówki wysokiej spadną o 4,7 proc. do 61,6 tys. ton, a aronii o 3 proc. do 41,4 tys. ton.

Wzrośnie produkcja porzeczek, ale ich jakość będzie gorsza Źródło zdjęcia: my1px/Shutterstock

Jedyną grupą owoców, dla której GUS prognozuje wzrost produkcji, są porzeczki. Ich zbiory zwiększą się o 4,4 proc. do 117,2 tys. ton, przy czym produkcja porzeczki czarnej wzrośnie o 7,6 proc. do 84,6 tys. ton. Urząd zaznacza jednak, że z powodu przymrozków i czerwcowych upałów plonowanie tego gatunku jest zróżnicowane regionalnie, a jakość owoców jest gorsza niż w latach poprzednich.

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Lipiec poprawił plony

Według GUS poprawa warunków pogodowych w lipcu wpłynęła korzystnie na kondycję roślin i przyrost plonów, jednak nie zrekompensowała strat spowodowanych wcześniejszym przebiegiem pogody. W rezultacie tegoroczne zbiory większości gatunków owoców będą niższe niż przed rokiem.