Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Handel

Owoców będzie mniej. Drastyczny spadek zbiorów

|
jablka sad drzewa shutterstock_2704704921
"Polska staje się multi-kulti"? Co stoi za danymi GUS
Źródło wideo: Konkret24
Źródło zdj. gł.: ikeda_a/Shutterstock
Łączne zbiory owoców z drzew wyniosą w tym roku około 3,4 miliony ton, czyli będą o 18,6 procent niż w 2025 roku - wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Spadnie też produkcja owoców jagodowych, z wyjątkiem porzeczek.

Według GUS na wielkość produkcji negatywnie wpłynęły przede wszystkim wiosenne przymrozki, niedobór opadów oraz fale upałów występujące pod koniec czerwca.

O ile owoców z drzew mniej?

Produkcja jabłek, stanowiących największą część krajowych zbiorów owoców, wyniesie niespełna 3,1 mln ton, co oznacza spadek o 19,5 proc. rdr. Zbiory gruszek zmniejszą się o 14,4 proc. do 67,4 tys. ton, śliwek o 4,1 proc. do 113,1 tys. ton, wiśni o 10,8 proc. do 125,8 tys. ton, a czereśni o 16,6 proc. do 48,6 tys. ton.

Spada ilość i spada jakość

Łączna produkcja owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych została wstępnie oszacowana na 458 tys. ton, co oznacza spadek o 6,5 proc. w porównaniu z 2025 r.

W tym roku zbiory truskawek wyniosły ok. 141,2 tys. ton i były o 6,2 proc. niższe niż przed rokiem. Produkcja malin ma zmniejszyć się o 23 proc. do 60,9 tys. ton, choć jej ostateczna wielkość będzie zależała od plonowania odmian jesiennych. Zbiory borówki wysokiej spadną o 4,7 proc. do 61,6 tys. ton, a aronii o 3 proc. do 41,4 tys. ton.

Wzrośnie produkcja porzeczek, ale ich jakość będzie gorsza
Wzrośnie produkcja porzeczek, ale ich jakość będzie gorsza
Źródło zdjęcia: my1px/Shutterstock

Jedyną grupą owoców, dla której GUS prognozuje wzrost produkcji, są porzeczki. Ich zbiory zwiększą się o 4,4 proc. do 117,2 tys. ton, przy czym produkcja porzeczki czarnej wzrośnie o 7,6 proc. do 84,6 tys. ton. Urząd zaznacza jednak, że z powodu przymrozków i czerwcowych upałów plonowanie tego gatunku jest zróżnicowane regionalnie, a jakość owoców jest gorsza niż w latach poprzednich.

Lipiec poprawił plony

Według GUS poprawa warunków pogodowych w lipcu wpłynęła korzystnie na kondycję roślin i przyrost plonów, jednak nie zrekompensowała strat spowodowanych wcześniejszym przebiegiem pogody. W rezultacie tegoroczne zbiory większości gatunków owoców będą niższe niż przed rokiem.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
1 godz 57 min
Nan Goldin
Twierdzili, że to bezpieczny lek. "Mój gniew jest osobisty, nienawidzę tych ludzi"
Udostępnij:
Tagi:
GUSRolnictwosadownicy
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Elektrownia jądrowa Paks na Węgrzech
Produkuje prąd dla połowy kraju. Teraz będzie wyłączona
Ze świata
Pieniądze japońskie, jen maszyna
Pierwsza interwencja od 2011. USA pomagają Japończykom ratować walutę
Rynki
Kuba pogrążona w ciemnościach
Jedna trzecia kraju w ciemnościach. Kryzys nie ustaje
Ze świata
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Będziemy wiedzieć, co jest treścią AI. Przepisy weszły w życie
Tech
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kilka szóstek w Lotto. Taki wynik nie zdarza się często
Z kraju
Moskwa
Moskwa kontra Jehowa. Wyznawcy stracili mieszkania
Ze świata
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Płace minimalne a koszty życia. Polska przed Czechami i Słowacją
Z kraju
Temu Smartfon
Właściciel Temu z zarzutami. Grozi mu kara
Ze świata
shutterstock_2736841515
Naprawa zamiast kupowania. Nowe prawo UE weszło w życie
Handel
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Dwie wysokie wygrane w Polsce
Z kraju
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Trump: Ukraina nie ma naszej zgody
Ze świata
tesla shutterstock_2592566341
Poważne sygnały o awariach w Teslach. Ruszyło dochodzenie
Moto
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Ceny gazu mogą wystrzelić. Rezerwy najniższe od 2021 roku
Ze świata
chatgpt ai ikona shutterstock_2463942445
Rewolucja w cenniku OpenAI. Sztuczna inteligencja tanieje
Tech
czeresnie skrzynka shutterstock_2661485241
Ceny spadają mimo niskiej podaży. Resort rolnictwa reaguje
Z kraju
Upał w Polsce
Fale upałów hamują gospodarkę. Niepokojące dane dla Europy
Ze świata
Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK
Odwołano szefów CPK
Z kraju
social media - Primakov shutterstock_2525875883_1
Podatek cyfrowy może dać miliardy dla budżetu. Rząd pokazał projekt
Z kraju
Donald Trump
Abonament od Trumpa. Zyski "w ciągu milisekund"
Łukasz Figielski
Giełda KOSPI w Seulu, maklerzy, inwestorzy
Potężne odbicie w Seulu. Akcje wystrzeliły
Ze świata
chatgpt ai ikona shutterstock_2758960007
AI włamywała się do systemów firm. Bruksela żąda wyjaśnień
Tech
pap_20260310_14J
Nadchodzą zmiany w cenach paliw. Nowe prognozy
Moto
shutterstock_2217560137
Jest oferta kupna Żabki. 32 miliardy złotych w grze
Z kraju
Serwerownia AI
Przetarg na gigafabryki AI. Polska ma szansę
Tech
Kraków mieszkania
W tych miastach na wkład własny odłożysz najszybciej
Nieruchomości
Wall Street Inwestor NYSE
Apple zaskoczył inwestorów. Kurs akcji zanurkował
Tech
ZAKUPY KOSZYK
Inflacja w Polsce. Te czynniki wpłynęły na wzrost cen
Pieniądze
claude mythos antropic AdobeStock_2064115261_Editorial_Use_Only
Modele AI znów wymknęły się spod kontroli. Anthropic ujawnia szczegóły
Tech
Krzysztof Gawkowski
Problemy z dostępem do "Poradnika bezpieczeństwa". Minister wskazuje przyczyny
Z kraju
shutterstock_2629757795
Tankowce wożą zaledwie ułamek ładunku. Susza zagraża dostawom paliw
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica