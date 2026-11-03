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Tak jeszcze nie było. Cztery dni bez handlu z rzędu

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zakupy inflacja
Downsizing. Opakowanie to samo, cena ta sama, a produktu mniej
Źródło zdj. gł.: soloplayer13892/Shutterstock
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Sklepy w grudniu w tym roku będą zamknięte przez cztery dni z rzędu. To pierwszy tak długi okres bez handlu. Podobna sytuacja kolejny raz może mieć miejsce dopiero w 2037 roku.

Fakt, że to pierwszy raz, kiedy przez tyle czasu nie zrobimy zakupów, wynika z tego, że 24 grudnia dopiero od roku jest dniem bez handlu.

Cztery dni z zakazem handlu

Pierwszy i drugi dzień świąt (25 i 26 grudnia) są tradycyjnie objęte zakazem handlu - a wypadają w tym roku w piątek i w sobotę. Z kolei 27 grudnia to niedziela, w którą również nie będzie można handlować.

To oznacza, że przez cztery dni z rzędu (24, 25, 26 i 27 grudnia) duże sklepy będą zamknięte.

Należy pamiętać, że zakupy będziemy mogli robić i w mniejszym stopniu uzupełniać zapasy w małych sklepach spożywczych, o ile za ladą stanie właściciel, oraz na stacjach benzynowych - to jedne z sytuacji, które prawo objęło wyjątkami.

Ile niedziel handlowych zostało

W ostatnim miesiącu tego roku przypadną trzy niedziele handlowe, czyli:

  • 6 grudnia;
  • 13 grudnia;
  • 20 grudnia.

Z kolei wcześniej w tym roku mogliśmy robić niedzielne zakupy:

  • 25 stycznia;
  • 29 marca;
  • 26 kwietnia;
  • 28 czerwca;
  • 30 sierpnia.

Handlowe niedziele. Apel PRCH

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) rekomendowała w ubiegłym roku, by wykorzystać grudniowe niedziele handlowe jako alternatywę dla sobót. Radziła, by unikać godzin szczytu, które w weekendy w centrach handlowych przypadają zazwyczaj popołudniami. Sugerowała też, aby klienci przemyśleli dojazdy do sklepów i wskazywała, że w godzinach szczytu w największych centrach handlowych transport publiczny może okazać się szybszy niż samochód. Ponadto warto też sprawdzać godziny otwarcia – wiele obiektów wydłuża bowiem czas pracy, umożliwiając zakupy późnym wieczorem.

PRCH zachęcała również klientów do niezostawiania zakupów na ostatnią chwilę i korzystania z dostępności sklepów przez całe przedświąteczne, grudniowe weekendy.

Wolna Wigilia

1 lutego 2025 r. weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14.

Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Pod koniec grudnia 2024 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.

Zakaz handlu w niedzielę

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku:

  • ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia;
  • w niedzielę przed Wielkanocą;
  • a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
HandelBoże Narodzenie
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