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Chiński gigant inwestuje w Polsce. Pół miliarda euro na centrum logistyczne

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Shein
Nowe cło na przesyłki spoza UE
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Shein zainwestuje 500 milionów euro (około 2,2 miliarda złotych) w rozbudowę swojego centrum logistycznego w Polsce. Obiekt należący do chińskiego giganta handlu internetowego znajduje się pod Wrocławiem.

- Dzięki tej inwestycji budujemy bardziej wydajne, elastyczne i odporne na zakłócenia operacje w Europie - powiedział odpowiedzialny w Shein za kontakty z instytucjami publicznymi Leonard Lin, cytowany przez agencję Reutersa.

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Shein reaguje na nowe opłaty

Centrum logistyczne Shein w Magnicach pod Wrocławiem w województwie dolnośląskim zostało uruchomione w 2022 r. Jak poinformował gigant, jego rozbudowa sprawi, że do końca 2026 r. łączna liczba zatrudnionych przekroczy 10 tys. osób, a liczba autonomicznych robotów osiągnie 6,5 tys.

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Shein to globalny internetowy sprzedawca mody i produktów lifestyle'owych. W Europie Shein Marketplace działa obecnie w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Rumunii, Holandii, Szwecji, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Podobnie jak jego chińscy konkurenci, tacy jak Temu i AliExpress, Shein dostosowuje się do opłat od przesyłek, wprowadzonych w lipcu br. przez Unię Europejską. Jak przypomniał Reuters, sprzedaż platformy w Europie gwałtownie zmalała w drugim kwartale, a jej zysk netto spadł o 67 proc.

Źródło: PAP
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Tagi:
Sheininwestycjezakupy przez internet
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