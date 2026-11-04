Handel Chiński gigant inwestuje w Polsce. Pół miliarda euro na centrum logistyczne Oprac. Wiktor Knowski |

Nowe cło na przesyłki spoza UE Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Dzięki tej inwestycji budujemy bardziej wydajne, elastyczne i odporne na zakłócenia operacje w Europie - powiedział odpowiedzialny w Shein za kontakty z instytucjami publicznymi Leonard Lin, cytowany przez agencję Reutersa.

Shein reaguje na nowe opłaty

Centrum logistyczne Shein w Magnicach pod Wrocławiem w województwie dolnośląskim zostało uruchomione w 2022 r. Jak poinformował gigant, jego rozbudowa sprawi, że do końca 2026 r. łączna liczba zatrudnionych przekroczy 10 tys. osób, a liczba autonomicznych robotów osiągnie 6,5 tys.

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Shein to globalny internetowy sprzedawca mody i produktów lifestyle'owych. W Europie Shein Marketplace działa obecnie w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Rumunii, Holandii, Szwecji, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Podobnie jak jego chińscy konkurenci, tacy jak Temu i AliExpress, Shein dostosowuje się do opłat od przesyłek, wprowadzonych w lipcu br. przez Unię Europejską. Jak przypomniał Reuters, sprzedaż platformy w Europie gwałtownie zmalała w drugim kwartale, a jej zysk netto spadł o 67 proc.