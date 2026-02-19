Największa firma spożywcza na świecie rezygnuje z lodów

Glapiński: wszystkie prognozy wskazują, że powrót inflacji do celu w Polsce jest trwały Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nestle to największy producent żywności na świecie. Gigant ma być na etapie "zaawansowanych negocjacji" ze spółką Froneri - napisał portal stacji CNN.

Dział, który sprzedaje szwajcarska firma, skupia m.in. marki Haagen-Dazs czy Drumstick. Jego wycena to niespełna miliard franków szwajcarskich (ok. 4,6 mld złotych). Nestle zamierza domknąć transakcję z Froneri w ciągu najbliższego roku, pozostając jednak udziałowcem w samym joint venture.

Zmiany w Nestle

Kurs akcji Nestle wzrósł o 3 proc. podczas porannych notowań w Zurychu, po czym nastąpiła lekka korekta - poinformował amerykański portal.

Rozmowy z Froneri stanowią część większego projektu nowego dyrektora generalnego Nestle Philippa Navratila, który dąży do uproszczenia struktury firmy, przy równoczesnym zwiększeniu sprzedaży. Navratil przejął stery spółki zaledwie we wrześniu, po tym jak jego poprzednik został zwolniony w atmosferze skandalu po ujawnieniu romansu z podwładną - podał CNN.

Jednocześnie Nestle realizuje plan redukcji kosztów, który zakłada likwidację około 16 tys. miejsc pracy na całym świecie, między innymi poprzez automatyzację i wdrożenie narzędzi sztucznej inteligencji.

Skupienie na "kluczowych sektorach"

Firma, która w swoim portfolio ma m.in. marki Nespresso czy KitKat, zapowiedziała, że zamierza skupić się na czterech priorytetowych obszarach: kawie, produktach dla zwierząt, żywieniu oraz żywności i przekąskach.

- Koncentrujemy nasze portfolio na kluczowych sektorach, stawiając na najsilniejsze marki - oświadczył Navratil, cytowany przez CNN. W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że sześć marek lodów Nestle jedynie "rozpraszało uwagę" od reszty asortymentu. - Zatrzymaliśmy te jednostki, wierząc, że zdołamy zdynamizować ich rozwój, ale brak im zasięgu globalnego. Nie jesteśmy w stanie stymulować ich wzrostu tak skutecznie jak Froneri - dodał.

Nestle nie jest jedynym koncernem wycofującym się branży lodziarskiej - znanej ze specyficznych wyzwań, takich jak sezonowość i skomplikowana logistyka. W grudniu ubiegłego roku podobny krok wykonał Unilever, wydzielając dział odpowiedzialny za produkcję lodów i tworząc The Magnum Ice Cream Company.

Froneri powstało dziesięć lat temu z inicjatywy Nestle i brytyjskiego producenta R&R. Już w 2019 roku szwajcarski gigant sprzedał tej spółce swój amerykański oddział lodziarski za 4 miliardy dolarów.

Toksyna w produktach dla dzieci

Wysiłki Navratila mające na celu poprawę wyników korporacji utrudnia poważny kryzys związany z wycofaniem z rynku partii mleka modyfikowanego od należących do szwajcarskiego konglomeratu marek Guigoz i SMA. W zeszłym miesiącu firma wycofała mleko dla niemowląt z kilkudziesięciu krajów po wykryciu w próbkach toksycznego cereulidu, który wywołuje wymioty i biegunkę. Podobne kroki podjęło Danone, wycofując wybrane partie marek Aptamil oraz Cow & Gate.

Nestle poinformowało, że braki kadrowe i zwroty produktów wpłyną negatywnie na tegoroczne wyniki sprzedaży.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Wiktor Knowski/kris