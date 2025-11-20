Logo TVN24
Weto prezydenta, składka w górę

pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Sejm zdecydował. Składka zdrowotna będzie niższa
Źródło: Maciej Knapik/Fakty TVN
Przedsiębiorcy zapłacą w 2026 roku znacznie wyższą składkę zdrowotną. Jest to efekt decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który zawetował przepisy zmniejszające obciążenia dla małych firm na przyszły rok. Jednocześnie rząd - jak informuje w czwartek "Rzeczpospolita" - nie przedstawił nowego projektu w tej sprawie.

Jak czytamy w "Rz", biznes czeka podwyżka minimalnej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na skali i liniowym PIT oraz składki zdrowotnej dla firm na karcie podatkowej.

Zapłacą miesięcznie o 117,58 zł więcej. Obecnie to 314,96 zł, a będzie 432,54 zł. - Czyli wzrost aż o 37,4 proc. - wyjaśnia tvn24.pl główny doradca podatkowy w firmie InFakt.

Przepisy tylko na 2025 rok

"Wynika to z faktu, że korzystne zasady wyliczania składki (ustalanie jej od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, a nie od pełnej kwoty) zostały wprowadzone w przepisach tylko na 2025 rok" – pisze "Rz".

- To nie była reforma, lecz krótkotrwała korekta. W 2026 roku wszystkie obciążenia wracają do poprzedniego poziomu, a minimalną składkę zapłacą nawet ci, którzy mają stratę - tłumaczyJuszczyk.

Resorty zdrowia i finansów poinformowały, że nie pracują nad przedłużeniem takich zasad wyliczania składki. Miesiąc temu MF stwierdził, że zgodnie z trybem przewidzianym w Regulaminie Sejmu zawetowana przez Andrzeja Dudę ustawa została skierowana w maju do rozpatrzenia przez sejmowe Komisje Finansów Publicznych i Komisję Zdrowia.

"Prace nad ustawą nie zostały zatem dotychczas zakończone. Mając to na uwadze, MF nie pracuje obecnie nad projektem wprowadzającym w 2026 r. uproszczone zasady rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, a także obniżenia wysokości składki zdrowotnej, szczególnie dla przedsiębiorców o niskich i średnich dochodach" - wyjaśniło MF.

"Rz" zwróciła uwagę, że podwyżka nie ominie też rozliczających się ryczałtem. W tym przypadku szczegóły będą znane w styczniu.

Weto prezydenta

Ustawę, która obniżała składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r., zawetował pod koniec swojej kadencji prezydent Andrzej Duda.

Ówczesna szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka wskazała m.in., że ustawa budzi bardzo poważne wątpliwości w zakresie sprawiedliwości społecznej i jest sprzeczna z zasadami konstytucyjnymi. Szefowa KPRP mówiła ponadto o rażącej dysproporcji pomiędzy pracownikami a przedsiębiorcami, która wzrasta wraz z wysokością dochodu.

Rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska komentowała z kolei, że weto prezydenta Dudy do ustawy obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców jest głęboko niesprawiedliwe. - Dwa i pół miliona przedsiębiorców z nadzieją oczekiwało na zmianę szkodliwych i niesprawiedliwych przepisów - mówiła.

Obniżka składki zdrowotnej

Ustawę o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Sejm uchwalił 4 kwietnia głosami KO, Polski 2050-TD i PSL-TD. Politycy koalicji rządzącej argumentowali, że chcą w ten sposób odciążyć prowadzących działalność gospodarczą, których składka została podwyższona przez rząd Mateusza Morawieckiego w ramach Polskiego Ładu.

Rozwiązanie poparła także ówczesna ministra zdrowia Izabela Leszczyna (Koalicja Obywatelska). Wcześniej mówiła dziennikarzom, że żaden minister zdrowia nie może zaakceptować obniżenia składki zdrowotnej. Po głosowaniu powiedziała, że gdyby opowiedziała się przeciw ustawie, to szef rządu wiedziałby, że "nie jest częścią tej drużyny". Przeciwko byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem. Konfederacja wstrzymała się od głosu.

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

