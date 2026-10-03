Białystok Kierowca busa wjechał w rowerzystów. Nie żyje kobieta Piotr Krysztofiak |

Tragiczny wypadek koło Sejn. Nie żyje 49-letnia rowerzystka Źródło wideo: OSP KSRG GIBY Źródło zdj. gł.: OSP KSRG GIBY

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Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 19.40 na drodze krajowej nr 16 w okolicach miejscowości Zaruby w powiecie sejneńskim.

Kierowca busa wjechał w rowerzystów. Nie żyje 49-latka

- W jadących od strony granicy w kierunku Sejn dwoje rowerzystów uderzył jadący w tym samym kierunku 31-letni kierujący samochodem Opel Vivaro. W wyniku obrażeń 49-letnia rowerzystka poniosła śmierć, a 56-letni mężczyzna został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierujący busem był trzeźwy - przekazała w rozmowie z tvn24.pl, nadkomisarz Marta Rodzik z podlaskiej policji. Dokładne okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.