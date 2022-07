Do torby spakował dwie butelki spirytusu, zapłacił za ziemniaki. 61-latek podejrzany o oszustwo w sklepie

czytaj dalej

Najwyższa wpłata to 100 tysięcy złotych, opiewających na co najmniej tysiąc złotych są setki, a niższych - dziesiątki tysięcy. W zbiórce uczestniczą Polacy, ale też Ukraińcy, Białorusini i osoby innych narodowości. Zebrano ponad 12 milionów złotych (stan na godzinę 11 we wtorek) z przeznaczeniem na zakup drona bojowego Bayraktar TB2 dla ukraińskiej armii. Internetową zbiórkę założył publicysta "Krytyki Politycznej" Sławomir Sierakowski.