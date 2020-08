Niebezpieczny gość z Ameryki wędrował po parku narodowym. Apel o schwytanie "podejrzanego osobnika"

Apelowali o złapanie nieproszonego gościa

- W przypadku żółwi ozdobnych należy zachować ostrożność, bo duże osobniki bywają agresywne i mogą ugryźć. Jeśli nie zdecydujecie na samodzielne schwytanie "obcego", zawsze możecie zadzwonić do WPN i poinformować o takim znalezisku, jak najszybciej będzie to możliwe. Pozwoli to naszym pracownikom odłowić niechcianego gościa, co z pewnością przyniesie korzyść naszej przyrodzie - informowała Anna Krzysztofiak z WPN.