Policja dostała zgłoszenie w czwartek (28 sierpnia) po godzinie 10.
Do wypadku doszło w Suwałkach na ścieżce rowerowej. 29-letni rowerzysta uderzył w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych w słup.
Ustalają zakres odpowiedzialności mężczyzny
"Mieszkaniec Suwałk tłumaczył policjantom, że doszło do zdarzenia, ponieważ zapatrzył się w telefon" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
29-latek trafił do szpitala. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych, okazało się że rower, którym jechał jest kradziony. Właściciel stracił go w Suwałkach 17 sierpnia. Policjanci ustalają teraz zakres odpowiedzialności mężczyzny.
Autorka/Autor: tm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Suwałki