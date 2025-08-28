Suwałki Źródło: Google Earth

Policja dostała zgłoszenie w czwartek (28 sierpnia) po godzinie 10.

Do wypadku doszło w Suwałkach na ścieżce rowerowej. 29-letni rowerzysta uderzył w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych w słup.

Ustalają zakres odpowiedzialności mężczyzny

"Mieszkaniec Suwałk tłumaczył policjantom, że doszło do zdarzenia, ponieważ zapatrzył się w telefon" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

29-latek trafił do szpitala. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych, okazało się że rower, którym jechał jest kradziony. Właściciel stracił go w Suwałkach 17 sierpnia. Policjanci ustalają teraz zakres odpowiedzialności mężczyzny.