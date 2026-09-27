To był przedostatni przejazd pociągu tą trasą w tym roku
Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły Stacja - to połączenie, które jest realizowane sezonowo. W weekendy, od maja do końca września, pociągi jeżdżą na tej trasie tylko dwa razy na dobę.
Pociągiem jechało pięć osób, nikomu nic się nie stało. Policja informuje, że dwie osoby jadące autem trafiły do szpitala. Obrażenia nie zagrażają ich życiu.
"Dwie pary pociągów wyłącznie w weekendy, przedostatni pociąg w sezonie. A jednak… Kierowców ponownie prosimy o porzucenie myśli, że 'Tutaj nic nie jeździ'…" - napisano na profilu PKP PLK.
Nie był to pierwszy wypadek na tym przejeździe
Okoliczności wypadku bada nie tylko policja, zajmie się nim również kolejowa komisja.
Zdarzenie nie ma większego wpływu na ruch pociągów na tej trasie. W niedzielę po godzinie 16 pojedzie nią jeszcze jeden pociąg z Białegostoku do Walił Stacji i z powrotem. Będzie to już ostatni kurs w tym sezonie.
Ponad cztery lata temu na tym samym przejeździe w Sobolewie doszło do podobnego wypadku. Wtedy również dwie osoby zostały ranne.
Kilka dni temu PKP PLK na innym niestrzeżonym przejeździe kolejowym na tej samej trasie, zorganizowały spotkanie z mediami, by kierowcom przypomnieć o zasadach właściwego zachowania się na skrzyżowaniach torów z drogami.