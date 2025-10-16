Agresywny pacjent uderzył pielęgniarkę. Miał ponad 2,5 promila

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w szpitalu w Sejnach. Dyżurny miejscowej policji otrzymał zgłoszenie o awanturującym się pacjencie.
"Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 49-latek uderzył pielęgniarkę w twarz i klatkę piersiową podczas wykonywania przez nią czynności medycznych. Mężczyzna był pod wyraźnym wpływem alkoholu, krzyczał, był pobudzony i zachowywał się agresywnie w stosunku do personelu szpitala" - informuje policja w Sejnach.
Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Usłyszał zarzut
Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej.
