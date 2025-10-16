Logo strona główna
Białystok

Agresywny pacjent uderzył pielęgniarkę. Miał ponad 2,5 promila

Szpital w Sejnach
Sejny (woj. podlaskie)
Źródło: Google Earth
Pielęgniarka szpitala w Sejnach (woj. podlaskie) została zaatakowana przez agresywnego pacjenta, któremu próbowała pomóc. 49-letni mężczyzna, który miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w szpitalu w Sejnach. Dyżurny miejscowej policji otrzymał zgłoszenie o awanturującym się pacjencie. 

"Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 49-latek uderzył pielęgniarkę w twarz i klatkę piersiową podczas wykonywania przez nią czynności medycznych. Mężczyzna był pod wyraźnym wpływem alkoholu, krzyczał, był pobudzony i zachowywał się agresywnie w stosunku do personelu szpitala" - informuje policja w Sejnach.

Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Usłyszał zarzut

Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej.

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Google Street View

