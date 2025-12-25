W święta przemytnicy nie próżnują, do Polski wleciały kolejne balony

Do Polski wleciały balony przemytnicze. Policja znalazła kontrabandę Źródło: TVN24

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało w komunikacie, że "rano, nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP".

Wojskowi poinformowali również, że w nocy obserwowano wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi.

Przy granicy niczego nie znaleziono

"Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz stwierdzono, że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru" - czytamy w komunikacie DORSZ.

Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej powiedział reporterowi TVN24, że strażnicy graniczni również mieli taki sygnały.

- Bezpośrednio przy granicy nic jednak nie znaleziono - stwierdził, dodając że jeśli balony lecą w głąb kraju, takimi sprawami zajmuje się policja.

Znaleźli trzy

Młodsza aspirant Agnieszka Ulman z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przekazała nam, że policja miała od środy cztery zgłoszenia związane z odnalezieniem papierosów bez polskich znaków akcyzy i w trzech przypadkach przy kontrabandzie odnaleziono balony.

- Balon znaleziono w Zaborowie w powiecie grajewskim, gdzie w środę o godzinie 23.30 ujawniono dwa tysiące paczek papierosów. Balon był też w Boguszewie w powiecie monieckim - wymienia Ulman.

Tam w środę o godzinie 11 znaleziono znacznie mniejszą kontrabandę, bo jedynie 30 paczek.

- Dwa tysiące paczek znaleziono w środę o trzeciej w nocy w Goniądzu. Tam również był balon - informuje policjantka.

W jednym przypadku balonu nie było

Służby miały też zgłoszenie z Łozowa w powiecie sokólskim, gdzie znaleziono 1480 paczek papierosów.

- Zgłoszenie wpłynęło dziś (25 grudnia - przyp. red.) o godzinie 10.13. Przy paczce nie było balonu - mówi Ulman.

Z nieoficjalnych informacji TVN24 wynika, że balonów, które przeleciały przez polsko-białoruską granicę mogło być znacznie więcej.

