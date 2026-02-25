Autobus zderzył się z samochodem osobowym

Służby otrzymały zgłoszenie w środę, około godziny 15.30, o czołowym zderzeniu autobusu PKS z samochodem osobowym między Starą Łomżą a Zosinem. Do zdarzenia doszło na trasie linii 433.
Kierujący osobową Toyotą stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i uderzył w jadący z przeciwka autobus.
- Samochód osobowy uderzył czołowo w prawidłowo jadący autobus. Kierowca samochodu osobowego został zabrany do szpitala - podała podkomisarz Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
Autobusem podróżowało pięć osób. Nic im się nie stało.
"Z ustaleń wstępnych wynika, że samochód osobowy jadący z przeciwnego kierunku wpadł w poślizg i zjechał na pas ruchu, którym prawidłowo poruszał się autobus. Nasz kierowca, wykazując się dużym opanowaniem i refleksem, podjął manewr zjazdu do rowu, aby uniknąć zderzenia czołowego i znacznie poważniejszych konsekwencji" - przekazało w komunikacie PKS Nova.
Opracował Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24