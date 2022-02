Auto kilka razy dachowało na polu. Kierowca wypadł, po kilku godzinach zmarł w szpitalu

czytaj dalej

Nauczanie zdalne dla uczniów od piątej klasy w górę ma trwać do 27 lutego. Ale możliwe, że niektórzy będą uczyć się w domach krócej. - Jeśli sytuacja na to pozwoli, będziemy dążyć do tego, żeby skrócić okres nauki zdalnej - powiedział w Polskim Radiu minister edukacji Przemysław Czarnek. Z kolei w Radiu Plus stwierdził, że na razie "nie ma rozmów na temat obowiązkowych szczepień nauczycieli".