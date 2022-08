Został wciągnięty przez rozrzutnik, mężczyzna nie żyje

Do tragedii doszło we wtorek (9 sierpnia) przed godziną 16 we wsi Luszawa w powiecie lubartowskim. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 51-letni rolnik najprawdopodobniej chciał oczyścić łopaty rozrzutnika do obornika w trakcie pracy maszyny – mówi sierżant sztabowy Jagoda Stanicka z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.