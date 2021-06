Ponad stu policjantów w akcji na terenie ośmiu województw i zarzuty handlu bronią

Akcja policjantów z lubelskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzona była pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Miała związek ze śledztwem prowadzonym w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się nielegalnym handlem bronią i amunicją.

Broń, amunicja, granaty, pociski

Funkcjonariusze CBŚP przeszukali blisko 30 obiektów i zatrzymali siedem osób podejrzanych. Odkryli i zabezpieczyli 183 sztuki broni palnej krótkiej, 103 sztuki broni palnej długiej, 73 sztuki istotnych elementów broni palnej (np. lufy, zamki, baskile), a także ok. 3 tys. sztuk amunicji różnego rodzaju, dwa granaty bojowe, pocisk artyleryjski i 200 zapalników do materiałów wybuchowych. Ponadto zabezpieczono sztuki broni białej, w tym dwa ostrza ukryte w laskach. Część zabezpieczonej broni znajdowała się w skrytkach, specjalnie przygotowanych do jej przechowywania.