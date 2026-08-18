Białystok Kierowca ciężarówki zderzył się lusterkami z wozem strażackim. Był pijany Oprac. Tomasz Mikulicz |

Kolno. Pijany kierowca ciężarówki zderzył się z wozem strażackim Źródło wideo: KPP Kolno Źródło zdj. gł.: KPP Kolno

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Do kolizji doszło na drodze między Kolnem a Zabielem.

"Mundurowi po przybyciu na miejsce ustalili, że kierowca ciężarowego Volvo przekroczył oś jezdni i zderzył się lusterkami z jadącym z naprzeciwka wozem strażackim" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnej celi Źródło zdjęcia: KPP Kolno

Stracił prawo jazdy

Badanie alkomatem wykazało, że siedzący za kierownicą ciężarówki 59-letni obywatel Estonii miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna stracił prawo jazdy. Został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. 59-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Natomiast za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem.

Policjanci wystąpili również z wnioskiem do Placówki Straży Granicznej w Augustowie o wydanie decyzji o wydaleniu 59-latka z terytorium Polski.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat pozbawienia wolności.