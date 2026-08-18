Kierowca ciężarówki zderzył się lusterkami z wozem strażackim. Był pijany
Do kolizji doszło na drodze między Kolnem a Zabielem.
"Mundurowi po przybyciu na miejsce ustalili, że kierowca ciężarowego Volvo przekroczył oś jezdni i zderzył się lusterkami z jadącym z naprzeciwka wozem strażackim" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
Stracił prawo jazdy
Badanie alkomatem wykazało, że siedzący za kierownicą ciężarówki 59-letni obywatel Estonii miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie.
Mężczyzna stracił prawo jazdy. Został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. 59-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Natomiast za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem.
Policjanci wystąpili również z wnioskiem do Placówki Straży Granicznej w Augustowie o wydanie decyzji o wydaleniu 59-latka z terytorium Polski.
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat pozbawienia wolności.