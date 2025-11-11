Czołowe zderzenie, dwie osoby ranne

Dwie osoby trafiły do szpitala Źródło: tvn24.pl

Młodszy inspektor Anna Klimowicz z Komendy Powiatowej Policj w Mońkach przekazała, że do wypadku doszło we wtorek około godziny 11:24 na wyjeździe z Knyszyna w kierunku Jasionówki. - Czołowo zderzyły się pojazdy samochody seat i ford. Dwie osoby wymagały hospitalizacji - przekazała policjantka.

W akcji - obok policjantów - uczestniczyli też strażacy z dwóch zastępów straży.

Do wypadku doszło na wyjeździe z Knyszyna w kierunku Jasionówki Źródło: OSP Knyszyn

Jeden z poszkodowanych był zaklinowany

Z kolei młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku dodał, że na czas akacji ratunkowej zablokowana była droga w miejscu zdarzenia.

Dodał, że okoliczności wypadku będą wyjaśnianie na podstawie zabezpieczonego na miejscu materiału dowodowego.

