Białystok

Czołowe zderzenie, dwie osoby ranne

Źródło: tvn24.pl
W Knyszynie (Podlaskie) doszło do zderzenia osobowego seata i forda. W wypadku ucierpiały dwie osoby, które zostały przewiezione do szpitala. Okoliczności zdarzenia bada policja.

Młodszy inspektor Anna Klimowicz z Komendy Powiatowej Policj w Mońkach przekazała, że do wypadku doszło we wtorek około godziny 11:24 na wyjeździe z Knyszyna w kierunku Jasionówki. - Czołowo zderzyły się pojazdy samochody seat i ford. Dwie osoby wymagały hospitalizacji - przekazała policjantka.

W akcji - obok policjantów - uczestniczyli też strażacy z dwóch zastępów straży.

Źródło: OSP Knyszyn

Jeden z poszkodowanych był zaklinowany

Z kolei młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku dodał, że na czas akacji ratunkowej zablokowana była droga w miejscu zdarzenia.

Dodał, że okoliczności wypadku będą wyjaśnianie na podstawie zabezpieczonego na miejscu materiału dowodowego.  

Autorka/Autor: bż/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Knyszyn

WypadkiDrogi w PolscePolicjaPodlaskie
