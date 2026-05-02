Białystok Samochód uderzył w drzewo. Kierowca porzucił auto z pasażerem

Samochód uderzył w drzewo w Jednaczewie Źródło: KM PSP Łomża

Do groźnego wypadku doszło w piątek po południu w miejscowości Jednaczewo nieopodal Łomży. Jak poinformował TVN24 dyżurny podlaskiej straży pożarnej, samochód osobowy zjechał tam z drogi i uderzył czołowo w drzewo. W miejscu zdarzenia nie ma asfaltu - to droga gruntowa.

Ranny pasażer

W rozbitym Volkswagenie znajdowała się jedna osoba. To pasażer, który doznał niegroźnych obrażeń i został przetransportowany karetką do szpitala.

Wypadek w Jednaczewie Źródło: KM PSP Łomża

- Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia - przekazał w piątek dyżurny podlaskiej straży pożarnej.

W poszukiwania kierowcy zaangażowano strażaków, a także psa tropiącego.