Samochód uderzył w drzewo. Kierowca porzucił auto z pasażerem
Do groźnego wypadku doszło w piątek po południu w miejscowości Jednaczewo nieopodal Łomży. Jak poinformował TVN24 dyżurny podlaskiej straży pożarnej, samochód osobowy zjechał tam z drogi i uderzył czołowo w drzewo. W miejscu zdarzenia nie ma asfaltu - to droga gruntowa.
Ranny pasażer
W rozbitym Volkswagenie znajdowała się jedna osoba. To pasażer, który doznał niegroźnych obrażeń i został przetransportowany karetką do szpitala.
Wypadek w Jednaczewie
- Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia - przekazał w piątek dyżurny podlaskiej straży pożarnej.
W poszukiwania kierowcy zaangażowano strażaków, a także psa tropiącego.
