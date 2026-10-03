Na drogę wyszedł łoś, doszło do zderzenia. Zginęła 40-letnia pasażerka auta
Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 21.30 na drodze ekspresowej S61 w pobliżu miejscowości Czerwonka w powiecie suwalskim. Służby otrzymały informację o zderzeniu samochodu osobowego z łosiem.
Nie żyje 40-letnia kobieta
- Na drodze ekspresowej S61, kierowca Volkswagena uderzył w łosia. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne - 40-letnia kobieta i o pięć lat starszy mężczyzna siedzący za kierownicą. Niestety, życia kobiety nie udało się uratować - przekazała nadkomisarz Marta Rodzik z podlaskiej policji.
Droga ekspresowa S61 była zablokowana kilka godzin. Dokładne okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.
Źródło: tvn24.pl