Białystok Na drogę wyszedł łoś, doszło do zderzenia. Zginęła 40-letnia pasażerka auta Piotr Krysztofiak |

Czerwonka w powiecie suwalskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: OSP Szypliszki

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Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 21.30 na drodze ekspresowej S61 w pobliżu miejscowości Czerwonka w powiecie suwalskim. Służby otrzymały informację o zderzeniu samochodu osobowego z łosiem.

Nie żyje 40-letnia kobieta

- Na drodze ekspresowej S61, kierowca Volkswagena uderzył w łosia. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne - 40-letnia kobieta i o pięć lat starszy mężczyzna siedzący za kierownicą. Niestety, życia kobiety nie udało się uratować - przekazała nadkomisarz Marta Rodzik z podlaskiej policji.

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Tragedia pod Suwałkami. Na drogę ekspresową wszedł łoś Źródło zdjęcia: OSP Szypliszki

Droga ekspresowa S61 była zablokowana kilka godzin. Dokładne okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.