Białystok 54 migrantów w naczepie ciężarówki Oprac. Tomasz Mikulicz |

Budzisko. Wiózł w ciężarówce 54 migrantów. Zatrzymali go w punkcie kontrolnym Źródło wideo: Komenda Główna Straży Granicznej Źródło zdj. gł.: Komenda Główna Straży Granicznej

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Funkcjonariusze podlaskiego oddziału straży granicznej oraz służby celno-skarbowej z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali kierowcę pojazdu ciężarowego, który przewoził 54 cudzoziemców. Stało się to na terenie tymczasowego punktu kontrolnego w Budzisku.

"Cudzoziemiec prowadził samochód ciężarowy na rumuńskich numerach rejestracyjnych" - czytamy w komunikacie na stronie Straży Granicznej.

W naczepie były 54 osoby Źródło zdjęcia: Komenda Główna Straży Granicznej

Jechał z Łotwy

W naczepie pojazdu znajdowało się 54 cudzoziemców, którzy chcieli się nielegalnie dostać do Polski - 30 osób z Pakistanu, 15 z Afganistanu oraz dziewięć z Bangladeszu.

"Ustalono, iż kierowca przewoził ich z terytorium Łotwy. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej. Wobec obywatela Rumunii wszczęte zostanie postępowanie karne" - informują strażnicy graniczni.

Kierowca został zatrzymany Źródło zdjęcia: Komenda Główna Straży Granicznej