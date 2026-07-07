54 migrantów w naczepie ciężarówki
Funkcjonariusze podlaskiego oddziału straży granicznej oraz służby celno-skarbowej z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali kierowcę pojazdu ciężarowego, który przewoził 54 cudzoziemców. Stało się to na terenie tymczasowego punktu kontrolnego w Budzisku.
"Cudzoziemiec prowadził samochód ciężarowy na rumuńskich numerach rejestracyjnych" - czytamy w komunikacie na stronie Straży Granicznej.
Jechał z Łotwy
W naczepie pojazdu znajdowało się 54 cudzoziemców, którzy chcieli się nielegalnie dostać do Polski - 30 osób z Pakistanu, 15 z Afganistanu oraz dziewięć z Bangladeszu.
"Ustalono, iż kierowca przewoził ich z terytorium Łotwy. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności cudzoziemcy zostaną przekazani stronie litewskiej. Wobec obywatela Rumunii wszczęte zostanie postępowanie karne" - informują strażnicy graniczni.