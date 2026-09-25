Podjechał do kontroli granicznej i nagle zawrócił. Policja ruszyła w pościg
Około godziny 13 na drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach (woj. podlaskie) doszło do incydentu z udziałem 22-letniego obywatela Polski. Mężczyzna podjechał do posterunku wartowniczego, gdzie funkcjonariusze Straży Granicznej zabrali jego dokumenty do weryfikacji. W pewnym momencie gwałtownie zawrócił samochodem i zaczął uciekać w kierunku Białegostoku. Zostawił na przejściu swój paszport.
Jak przekazał st. chor. SG Michał Bura, koordynator w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, funkcjonariusze natychmiast podjęli wstępny pościg i powiadomili współdziałające służby, w tym policję. Mężczyzna miał uciekać z bardzo dużą prędkością.
Po otrzymaniu zgłoszenia policja skierowała na miejsce swoje patrole. Funkcjonariusze zatrzymali uciekającego kierowcę na rogatkach Białegostoku, w rejonie skrzyżowania ulic Plażowej i Baranowickiej.
Służby ustalają, dlaczego uciekł
Obecnie prowadzone są czynności mające ustalić przyczyny zachowania 22-latka. Sprawa ma być badana wieloaspektowo. Na miejsce skierowano między innymi zespół do wykrywania materiałów wybuchowych, a zatrzymany zostanie przebadany na zawartość alkoholu i innych środków odurzających.
- Na obecną chwilę znanych jest zbyt mało faktów, aby mówić o konkretnej karze - powiedział Michał Bura. Dodał jednak, że niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka są niedopuszczalne, a mężczyzna zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.