Wyrok za przemyt narkotyków uchylony. Z powodu "neosędziego"

Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił w poniedziałek nieprawomocny wyrok łotewskiego kierowcy za przemyt blisko 68,5 kilogramów haszyszu z Hiszpanii na Litwę. Ocenił, że w pierwszej instancji doszło do nienależytej obsady sądu. Sprawa wraca do Sądu Okręgowego w Suwałkach.

Ciężarówka, w której przewożone były narkotyki, została zatrzymana do kontroli 30 stycznia 2023 roku w Budzisku niedaleko granicy polsko-litewskiej – wewnętrznej granicy UE.

W czasie kontroli prześwietlono skanerem naczepę. W przeszukaniu pomagał też pies wyszkolony do wykrywania narkotyków. Okazało się, że w przestrzeni ładunkowej naczepy są ukryte trzy torby zawierające kostki brunatnej substancji żywicznej. Przeprowadzony narkotest wykazał, że jest to haszysz. Według pierwszych informacji było to ponad 74 kg tego narkotyku o szacunkowej wartości 3,7 mln zł.